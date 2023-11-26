Министерство обороны: нужно активнее привлекать работодателей к вопросам гособороны

На минувшей неделе в военном городке в Тапа состоялся первый курс по государственной обороне для предпринимателей, в ходе которого более 40 работодателей ознакомились с ситуацией в области безопасности, структурой и функционированием гособороны.
По словам вице-канцлера министерства по вопросам готовности к обороне Сюзан Лиллевяли, поддержка со стороны предпринимателей и работодателей имеет решающее значение для сферы обороны.
«По словам резервистов, наиболее важными факторами, влияющими на их участие в учебных сборах, являются сохранение дохода и поддержка со стороны работодателей. Предприниматели понимают, что экономика может функционировать только в том случае, если у нас есть надежная система безопасности. Государство, конечно, может сделать больше встречных шагов, однако предпринимателям нужно не столько убеждение в необходимости гособороны, сколько советы и информация о том, как они могут внести свой вклад в гособорону таким образом, чтобы организовать свою работу, например, во время учебных сборов», - сказала Лиллевяли.
По ее словам, в ходе курса Министерство обороны получило и обратную связь от предпринимателей о том, например, как лучше информировать предприятия и их сотрудников, о предстоящих учебных сборах.
По данным опроса, проведенного Министерством обороны в начале этого года, 55% работодателей готовы оплачивать своим работникам-резервистам участие в учебных сборах, при этом 54% работодателей оценили свою осведомленность о содержании и целях призыва и учебных сборов как скромную. Предыдущие опросы показали, что около 40% работодателей считают, что опыт, полученный во время службы в армии, полезен и для работы в их предприятиях.
Опросы показывают, что чем больше работодатели осведомлены о содержании военной службы, тем больше они воспринимают прохождение работниками военной службы как конкурентное преимущество на рынке труда - и как преимущество при выполнении работниками своих должностных обязанностей.
По словам самих работодателей, молодые люди, прошедшие военную службу, обладают более высоким чувством долга, адаптивностью и дисциплинированностью. Исследование влияния прохождения срочной службы на рынок труда также показало, что средний доход призывников превышает доход тех, кто в свое время не прошел службу в Силах обороны.
По словам начальника отдела оборонного развития Министерства обороны Мартина Рейснера, министерство работает над рядом инициатив, направленных на повышение роли резервистов в обществе, таких как проведенная весной этого года кампания благодарности за поддержку защитников отечества.
В рамках этой кампании Министерство обороны выразило благодарность 50 предприятиям, которые во время учебных сборов сохраняют зарплату своим работникам-резервистам, на время сборов предоставляют им различные льготы и поощрения. «В ближайшее время мы также начнем сотрудничать с различными порталами по трудоустройству, призывая соискателей указывать в своих резюме и мотивационных письмах опыт прохождения военной службы», - сообщил Рейснер.
Кроме того, в скором времени призывники смогут пройти обучение, как сделать свой опыт службы более заметным на рынке труда еще до того, как они будут зачислены в резерв. Весной следующего года перед крупными учениями в Эстонии планируется провести неделю резервистов, основанную на опыте Сил обороны Израиля, в рамках которой будут проведены различные мероприятия и акции, ориентированные на военнослужащих и членов их семей.
Первый однодневный курс национальной обороны для предпринимателей был организован Министерством обороны в сотрудничестве с Международным центром оборонных исследований. В рамках курса предприниматели встретились с министром обороны Ханно Певкуром, командующим Силами обороны генералом Мартином Херемом, генеральным директором Департамента разведки Каупо Росином, начальником Академии Сил обороны, бригадным генералом Вахуром Карусом, командующим 1-й Пехотной бригады, полковником Андрусом Мерило и рядом других высших руководителей оборонного ведомства, а также провели солдатский обед с военнослужащими срочной службы.