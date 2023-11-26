Министерство обороны: нужно активнее привлекать работодателей к вопросам гособороны

По словам вице-канцлера министерства по вопросам готовности к обороне Сюзан Лиллевяли, поддержка со стороны предпринимателей и работодателей имеет решающее значение для сферы обороны.

«По словам резервистов, наиболее важными факторами, влияющими на их участие в учебных сборах, являются сохранение дохода и поддержка со стороны работодателей. Предприниматели понимают, что экономика может функционировать только в том случае, если у нас есть надежная система безопасности. Государство, конечно, может сделать больше встречных шагов, однако предпринимателям нужно не столько убеждение в необходимости гособороны, сколько советы и информация о том, как они могут внести свой вклад в гособорону таким образом, чтобы организовать свою работу, например, во время учебных сборов», - сказала Лиллевяли.

По ее словам, в ходе курса Министерство обороны получило и обратную связь от предпринимателей о том, например, как лучше информировать предприятия и их сотрудников, о предстоящих учебных сборах.

По данным опроса, проведенного Министерством обороны в начале этого года, 55% работодателей готовы оплачивать своим работникам-резервистам участие в учебных сборах, при этом 54% работодателей оценили свою осведомленность о содержании и целях призыва и учебных сборов как скромную. Предыдущие опросы показали, что около 40% работодателей считают, что опыт, полученный во время службы в армии, полезен и для работы в их предприятиях.