Видео ⟩ Посетитель магазина заснял, какая опасность может поджидать людей на входе в торговый центр

«Я не видел, чтобы кто-то пострадал. Когда я вышел из магазина, один из сотрудников магазина уже убирал снег», - рассказал Аймар Йоханнес, записавший видео перед торговым центром в четверг в 20.15.

На вопрос, кто отвечает за уборку снега с крыш зданий, руководитель по коммуникации Пыльваской волостной управы Аннели Ээсмаа ответила: «О таких вещах должен заботиться собственник недвижимости».