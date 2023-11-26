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Видео ⟩ Посетитель магазина заснял, какая опасность может поджидать людей на входе в торговый центр

Вахур Йоа
, журналист
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Житель Пыльва Аймар Йоханнес снял на видео перед входом в магазин Põlva Kaubamaja ​​момент, когда с края крыши упало большое количество снега.

«Я не видел, чтобы кто-то пострадал. Когда я вышел из магазина, один из сотрудников магазина уже убирал снег», - рассказал Аймар Йоханнес, записавший видео перед торговым центром в четверг в 20.15.

На вопрос, кто отвечает за уборку снега с крыш зданий, руководитель по коммуникации Пыльваской волостной управы Аннели Ээсмаа ответила: «О таких вещах должен заботиться собственник недвижимости».

Поскольку сейчас начинается сезон снегопадов и не всегда удается смести снег так быстро, как положено, попасть под такой снежный обвал может любой. Поэтому нужно быть бдительными при передвижении по городу.

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