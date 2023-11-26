Пробный режим: Китай вводит безвизовый режим для пяти стран ЕС

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что в течение года пробно вводит безвизовый режим для граждан пяти стран ЕС и Малайзии, сообщает BBC News.
Как отмечает издание, с декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года граждане Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии смогут вести бизнес или путешествовать по Китаю без визы на срок до 15 дней.
«Это должно поспособствовать высококачественному развитию и открытости Китая», - сказала пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.
В настоящее время большинству путешественников для въезда в Китай необходима виза. К исключениям относятся граждане Сингапура и Брунея, которые въезжают в Китай с целью бизнеса, туризма, посещения семей и транзита на срок не более 15 дней.