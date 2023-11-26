Пробный режим: Китай вводит безвизовый режим для пяти стран ЕС

Как отмечает издание, с декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года граждане Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии смогут вести бизнес или путешествовать по Китаю без визы на срок до 15 дней.

«Это должно поспособствовать высококачественному развитию и открытости Китая», - сказала пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.