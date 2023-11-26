Есть решение, которое поможет компаниям выбраться из сложной экономической ситуации

Объем производства всей эстонской промышленности и обрабатывающей промышленности в сравнении с другими странами Европейского союза упал в этом году больше всего. Компании пока не видят улучшения объемов производства и роста спроса в ближайшем будущем. Отмечается, что конкурентоспособность наших промышленных предприятий как на внутреннем, так и на внешнем рынке упала до самого низкого уровня за последние годы. Непростая ситуация складывается и в других отраслях, где падение спроса приводит к снижению продаж.

Чаще всего в таких ситуациях начинаются масштабные сокращения, останавливаются все разработки и прекращаются инвестиции. По возможности пытаются сохранить рабочие места, так как понимают, что в будущем поиск и обучение новых сотрудников будет еще более затратным. Но откуда же придет новый рост и как компания сможет быть успешнее конкурентов после экономического спада? Если в плохие времена не искать в компании возможности для увеличения добавленной стоимости, то в хорошие времена она еще больше отстанет в конкуренции. Об этом говорят истории краха и успеха различных компаний.