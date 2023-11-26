Есть решение, которое поможет компаниям выбраться из сложной экономической ситуации

Падение рынков не решается только сокращением расходов, именно тогда наступает подходящее время для инвестиций в повышение эффективности рабочих процессов компании, чтобы быть успешнее конкурентов после экономического спада, пишет исполнительный директор IT-компании Flowit Андрес Аавик.
Объем производства всей эстонской промышленности и обрабатывающей промышленности в сравнении с другими странами Европейского союза упал в этом году больше всего. Компании пока не видят улучшения объемов производства и роста спроса в ближайшем будущем. Отмечается, что конкурентоспособность наших промышленных предприятий как на внутреннем, так и на внешнем рынке упала до самого низкого уровня за последние годы. Непростая ситуация складывается и в других отраслях, где падение спроса приводит к снижению продаж.