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Есть решение, которое поможет компаниям выбраться из сложной экономической ситуации

, исполнительный директор IT-компании Flowit
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Андрес Аавик.
Андрес Аавик. Фото: Erakogu.

Падение рынков не решается только сокращением расходов, именно тогда наступает подходящее время для инвестиций в повышение эффективности рабочих процессов компании, чтобы быть успешнее конкурентов после экономического спада, пишет исполнительный директор IT-компании Flowit Андрес Аавик.

Объем производства всей эстонской промышленности и обрабатывающей промышленности в сравнении с другими странами Европейского союза упал в этом году больше всего. Компании пока не видят улучшения объемов производства и роста спроса в ближайшем будущем. Отмечается, что конкурентоспособность наших промышленных предприятий как на внутреннем, так и на внешнем рынке упала до самого низкого уровня за последние годы. Непростая ситуация складывается и в других отраслях, где падение спроса приводит к снижению продаж.

Чаще всего в таких ситуациях начинаются масштабные сокращения, останавливаются все разработки и прекращаются инвестиции. По возможности пытаются сохранить рабочие места, так как понимают, что в будущем поиск и обучение новых сотрудников будет еще более затратным. Но откуда же придет новый рост и как компания сможет быть успешнее конкурентов после экономического спада? Если в плохие времена не искать в компании возможности для увеличения добавленной стоимости, то в хорошие времена она еще больше отстанет в конкуренции. Об этом говорят истории краха и успеха различных компаний.

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