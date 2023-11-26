ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ В ходе нынешних атак Россия теряет по 1000 солдат в день

Почему-то мировые основные СМИ поверили и много раз повторили информацию об операции России и Китая по строительству Керченского туннеля, отмечает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Министерство обороны России сообщило, что сегодня ночью было сбито 11 беспилотников в Москве и близлежащих областях. Всего российские источники сообщают о 21 замеченном беспилотнике в России, но сообщений о крупных попаданиях нет.
Губернатор Московской области сообщил, что три здания получили незначительные повреждения. Два из трех международных аэропортов Москвы сегодня ночью приостановили полеты, как это было и весной во время украинских дроновых атак в Московской области.
Таким образом, российское руководство получило подтверждение, что Украина в любом случае будет проводить контратаки, если Россия осуществляет воздушные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Если Украина сможет провести эти атаки без жертв среди гражданского населения и в сочетании с качественными информационными операциями, это может негативно повлиять на политический календарь Путина на следующий год.
Россия атаковала воздушное пространство Украины девятью иранскими беспилотниками, восемь из которых были уничтожены украинской противовоздушной обороной.
Возможно, в результате украинской атаки сегодня ночью без электричества остались Донецк и несколько других городов на оккупированных украинских территориях.
Российские атаки на фронтах продолжаются с переменной интенсивностью, вследствие чего должны быть большие потери. В ходе нынешних атак Россия теряет в среднем по 1000 солдат в день.
- В районе Бахмута продолжались российские атаки на позиции Украины к югу от города. На линии фронта есть небольшие изменения. Так как Украина также проводит контратаки, в общем плане ситуация остается прежней.
- В районе Донецка продолжались бои за Авдеевку. Российская армия продолжает попытки окружения города. Пока достижения к северу от города невелики, что пока не представляет угрозы для защитников города. В районе города Марьинка активность российского наступления немного уменьшилась.
- На южном фронте российская армия предприняла более активные попытки оттеснить украинские войска в направлении Токмака, но результатов не наблюдается.
На восточном берегу Днепра продолжаются наступления пехоты с обеих сторон, но ситуация в целом остается неизменной.
Информационная операция
Россия вчера провела небольшую информационную операцию, запустив новость о сотрудничестве с Китаем по строительству туннеля между Крымом и Россией под Керченским проливом. Россия, вероятно, организовала эту новость в ответ на продолжающуюся уже несколько дней информационную кампанию Украины по Керченскому мосту.
Украина опубликовала более подробную информацию о том, как мост был атакован в последний раз. Украина также указывает на свою способность эффективно вмешиваться в российские коммуникационные сети. Такие новости направлены на создание неуверенности в российском военном командовании относительно возможной новой атаки.
Почему-то мировые основные СМИ активно повторяли новость о планах строительства туннеля. Ясно, что даже в случае наличия серьезных проектов строительство заняло бы много лет. В условиях войны это невозможно, и сомнительно, что кто-то вообще серьезно планирует подобное.
Газа
Пока продолжается перемирие в секторе Газа, ХАМАС пытается убедить палестинцев, уехавших из северной части сектора на юг, вернуться обратно в северную часть Газы. Вряд ли даже очень фанатичных палестинцев сейчас можно убедить на такое самопожертвование, и переезд на север технически очень сложен. Однако таким образом можно оказывать давление на правительство и армию Израиля.
Довольно ожидаемо, ХАМАС начал тактическую игру перед освобождением второй группы заложников. Было заявлено, что Израиль не позволил ввести в Газу все согласованные грузы гуманитарной помощи, поэтому передача второй группы заложников задерживается.
В ответ Израиль заявил, что они возобновят военную операцию с полной силой, если передача заложников затянется после полуночи. Вероятно, благодаря сильному давлению Катара и Египта, в конечном итоге были освобождены те заложники, которых сегодня нужно было освободить по договоренности. Кроме израильских граждан, были освобождены также четыре рабочих из Таиланда. Можно предположить, что ХАМАС продолжит оказывать такое давление на Израиль, чтобы получить тактическую инициативу за счет заложников.
Освещение в СМИ приема на родине палестинцев, освобожденных из израильских тюрем, и передаваемых сообщений, несомненно, усилит давление внутри страны на израильское правительство, чтобы оно не пошло на переговоры, соглашения и уступки с ХАМАС.
Израиль вчера сбил три ракеты над Эйлатом. Это означает, что хуситы снова активизировали свои действия. Как и было обещано, хуситы организовали атаки на торговые суда в Индийском океане недалеко от Йемена.
Недавно было атаковано судно под флагом Мальты иранским беспилотником. Судно принадлежит израильскому владельцу. В принципе, возможно заказать атаки на торговые суда в Аденском заливе и Аравийском море и у жителей Сомали. Иран и иранские контролируемые группировки, рискуя пиратством и нарушением морской торговли, могут спровоцировать создание мотивированной коалиции для обеспечения безопасности мореплавания. Соответствующий опыт уже есть в борьбе против сомалийских пиратов.
Вчера израильские войска продолжили операцию по зачистке города Дженин на Западном Берегу.