ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ В ходе нынешних атак Россия теряет по 1000 солдат в день

На восточном берегу Днепра продолжаются наступления пехоты с обеих сторон, но ситуация в целом остается неизменной.

Информационная операция

Россия вчера провела небольшую информационную операцию, запустив новость о сотрудничестве с Китаем по строительству туннеля между Крымом и Россией под Керченским проливом. Россия, вероятно, организовала эту новость в ответ на продолжающуюся уже несколько дней информационную кампанию Украины по Керченскому мосту.

Украина опубликовала более подробную информацию о том, как мост был атакован в последний раз. Украина также указывает на свою способность эффективно вмешиваться в российские коммуникационные сети. Такие новости направлены на создание неуверенности в российском военном командовании относительно возможной новой атаки.

Почему-то мировые основные СМИ активно повторяли новость о планах строительства туннеля. Ясно, что даже в случае наличия серьезных проектов строительство заняло бы много лет. В условиях войны это невозможно, и сомнительно, что кто-то вообще серьезно планирует подобное.

Газа

Пока продолжается перемирие в секторе Газа, ХАМАС пытается убедить палестинцев, уехавших из северной части сектора на юг, вернуться обратно в северную часть Газы. Вряд ли даже очень фанатичных палестинцев сейчас можно убедить на такое самопожертвование, и переезд на север технически очень сложен. Однако таким образом можно оказывать давление на правительство и армию Израиля.