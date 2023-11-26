Фото ⟩ Полицейские обнаружили в съехавшем в кювет автомобиле спящего и пьяного водителя

Сегодня, 26 ноября, в 7.33 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Выхмута в волости Тапа на 18-м километре дороги Йоотме-Коэру автомобиль съехал в кювет.
Прибывшие на место полицейские обнаружили автомобиль Škoda Octavia, водитель спал за рулем. По предварительным данным, заснувший водитель также был в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские доставили водителя в отделение полиции для выяснения точных обстоятельств случившегося.
В полиции напоминают, что управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Если вы употребляете алкоголь вечером, а утром вам нужно сесть за руль, вам следует серьезно задуматься о покупке алкотестера. Таким образом есть возможность предотвратить хотя бы те опасные ситуации, когда человек неадекватно оценивает свое состояние.