Фото ⟩ Полицейские обнаружили в съехавшем в кювет автомобиле спящего и пьяного водителя

Прибывшие на место полицейские обнаружили автомобиль Škoda Octavia, водитель спал за рулем. По предварительным данным, заснувший водитель также был в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции напоминают, что управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Если вы употребляете алкоголь вечером, а утром вам нужно сесть за руль, вам следует серьезно задуматься о покупке алкотестера. Таким образом есть возможность предотвратить хотя бы те опасные ситуации, когда человек неадекватно оценивает свое состояние.