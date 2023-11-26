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Фото ⟩ Полицейские обнаружили в съехавшем в кювет автомобиле спящего и пьяного водителя

Кевин Вольтер
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Фото: Kevin Volter

Сегодня, 26 ноября, в 7.33 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Выхмута в волости Тапа на 18-м километре дороги Йоотме-Коэру автомобиль съехал в кювет.

Прибывшие на место полицейские обнаружили автомобиль Škoda Octavia, водитель спал за рулем. По предварительным данным, заснувший водитель также был в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские доставили водителя в отделение полиции для выяснения точных обстоятельств случившегося.

В полиции напоминают, что управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Если вы употребляете алкоголь вечером, а утром вам нужно сесть за руль, вам следует серьезно задуматься о покупке алкотестера. Таким образом есть возможность предотвратить хотя бы те опасные ситуации, когда человек неадекватно оценивает свое состояние.

Фото: Kevin Volter
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