Фото ⟩ Без раздумий бросился на помощь: полицейского наградили за спасение женщины

Этим летом рано утром 2 июля пярнуский патруль получил вызов в Пярнумаа, где на месте уже была машина скорой помощи, которой требовалась помощь с женщиной, которая находилась у реки и сказала, что не может больше жить, и прыгнула в воду с причала.

Патрульный полицейский Яанус Коорт оценил ситуацию как опасную, поскольку река в этом месте глубокая. Полицейскому также показалось, что женщина употребляла алкоголь. Пока они бы ждали спасателей, женщина могла утонуть, поэтому полицейский немедленно принял меры: снял снаряжение, форму и ботинки и поплыл к ней.