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Фото ⟩ Без раздумий бросился на помощь: полицейского наградили за спасение женщины

rus.postimees.ee
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Яанус Коорт (слева) и Кайдо Кыплас.
Яанус Коорт (слева) и Кайдо Кыплас. Фото: Ляэнеская префектура

На этой неделе руководитель Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас наградил пярнуского патрульного полицейского Яануса Коорта, который быстрыми и решительными действиями спас жизнь женщине, которая могла утонуть.

Этим летом рано утром 2 июля пярнуский патруль получил вызов в Пярнумаа, где на месте уже была машина скорой помощи, которой требовалась помощь с женщиной, которая находилась у реки и сказала, что не может больше жить, и прыгнула в воду с причала.

Патрульный полицейский Яанус Коорт оценил ситуацию как опасную, поскольку река в этом месте глубокая. Полицейскому также показалось, что женщина употребляла алкоголь. Пока они бы ждали спасателей, женщина могла утонуть, поэтому полицейский немедленно принял меры: снял снаряжение, форму и ботинки и поплыл к ней.

Поскольку женщина изначально уплыла от берега, Коорту пришлось проплыть несколько десятков метров, чтобы добраться до нее. С огромным усилием патрульному полицейскому удалось вытащить женщину из воды. Вместе с напарником Коорт помог женщине выбраться на берег и ей была оказана необходимая помощь.

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