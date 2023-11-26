Вс, 26.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ПОДДЕРЖКА НЕРАВЕНСТВА ⟩ Би-би-си: знаковое судебное дело выявило нечестный процесс поступления в Гарвард

Facebook
Comments
Гарвардский университет.
Гарвардский университет. Фото: Lisa Poole

Гарвардский университет столкнулся с серьезным репутационным кризисом после того, как Верховный суд США разоблачил, что при поступлении отдается предпочтение родственникам бывших выпускников. Среди прочего, несколько законодателей США обвинили ведущий университет в поддержании неравенства, сообщает Би-би-си.

Долгое время существовали подозрения, что многие ведущие американские университеты практикуют так называемое наследственное поступление, означающее, что кандидату, близкий родственник которого учился в том же учебном заведении, может быть отдано предпочтение перед кандидатом с аналогичными результатами, чьи родители или другие родственники не были связаны с этим учебным заведением.

Теперь недавнее судебное дело выявило, что текущая практика обеспечивала некоторым поступающим зачисление вне рейтинга, что побудило многих студентов и политиков штата выступить с призывом отменить существующую политику поступления.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх