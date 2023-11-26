Гарвардский университет столкнулся с серьезным репутационным кризисом после того, как Верховный суд США разоблачил, что при поступлении отдается предпочтение родственникам бывших выпускников. Среди прочего, несколько законодателей США обвинили ведущий университет в поддержании неравенства, сообщает Би-би-си.
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ПОДДЕРЖКА НЕРАВЕНСТВА ⟩ Би-би-си: знаковое судебное дело выявило нечестный процесс поступления в Гарвард
Долгое время существовали подозрения, что многие ведущие американские университеты практикуют так называемое наследственное поступление, означающее, что кандидату, близкий родственник которого учился в том же учебном заведении, может быть отдано предпочтение перед кандидатом с аналогичными результатами, чьи родители или другие родственники не были связаны с этим учебным заведением.