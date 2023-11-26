ПОДДЕРЖКА НЕРАВЕНСТВА ⟩ Би-би-си: знаковое судебное дело выявило нечестный процесс поступления в Гарвард

Долгое время существовали подозрения, что многие ведущие американские университеты практикуют так называемое наследственное поступление, означающее, что кандидату, близкий родственник которого учился в том же учебном заведении, может быть отдано предпочтение перед кандидатом с аналогичными результатами, чьи родители или другие родственники не были связаны с этим учебным заведением.