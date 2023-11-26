СЮРПРИЗ ⟩ Эта страна может стать самой посещаемой в Европе

По данным глобального отчета о путешествиях компании WTM, на данный момент самой посещаемой страной в Европе является Испания, за которой следует любимая многими туристами Франция. Однако в этом году набрала обороты третья страна, которая серьезно дышит в спину Франции и при развитии успеха может даже занять первое место.