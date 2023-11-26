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СЮРПРИЗ ⟩ Эта страна может стать самой посещаемой в Европе

Мона Ли Коннапере
, репортер-редактор
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В этом году туризм в Европе снова достиг докоронавирусного уровня, когда любопытные путешественники двигались по популярным городам в таком количестве, что их даже пришлось начать ограничивать. Однако новый туристический бум привел к появлению европейского направления, которое может стать самым посещаемым.

По данным глобального отчета о путешествиях компании WTM, на данный момент самой посещаемой страной в Европе является Испания, за которой следует любимая многими туристами Франция. Однако в этом году набрала обороты третья страна, которая серьезно дышит в спину Франции и при развитии успеха может даже занять первое место.

Сердца путешествующих по Европе туристов навсегда завоевала Турция, и страна увеличила количество посетителей на 73 процента по сравнению с 2019 годом. Одной из причин такого роста туризма считается значительное падение валюты страны, что сделало страну доступной для путешественников. Кристально чистые воды и курорты высокого уровня на турецком побережье постепенно становятся более дешевой альтернативой Италии или Франции, пишет Euronews.

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