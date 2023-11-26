Люди замерзают в квартирах: в одном из городов возникли проблемы с теплоснабжением

«Квартирные товарищества сообщили, что сегодня в городе Тапа возникли проблемы с централизованным отоплением - температура отопительной воды недостаточна высокая, - написал он в группе Facebook «Tapa linn ja ümbruskond - meie kodukoht». - От представителя N.R. Energy OÜ я получил следующую информацию: рано утром мощности котельной на улице Юлевисте было недостаточно для поддержания температуры отопительной воды на должном уровне. Поэтому поступающая отопительная вода в домах холодноватая. Предприятие уже запустило также котельную на улице Лейна, и к вечеру ситуация должна стабилизироваться - в здания начнет поступать отопительная вода достаточной температуры. Угрозы замерзания систем отопления нет, просто температура воды ниже необходимой».