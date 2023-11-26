Марко Михкельсон Владимиру Зеленскому: важно развеять нарратив усталости от войны

Эстония прилагает все усилия, чтобы развеять нарратив усталости от войны, заверил в своем выступлении на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским по случаю 90-летней годовщины Голодомора, устроенного Россией, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.
«На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве я сказал, что Эстония делает все возможное, чтобы развеять пораженческие настроения и усталость - и убедить союзников помочь Украине победить», - написал Михкельсон в социальных сетях.
По его словам, без стратегического поражения России Европа столкнется с гораздо более дорогостоящим и разрушительным глобальным конфликтом.
В свою очередь, президент Украины заявил, что поддержка Украины со стороны Европы сейчас крайне важна как для начала переговоров о вступлении в ЕС, так и для мобилизации средств помощи, передачу которых тормозит Венгрия.
«Конечно, Владимир Зеленский не забыл упомянуть, что Украине необходимо вооружение, которое поможет ей достичь своей цели - победы», - добавил Михкельсон.
Он также напомнил в своей публикации в социальных сетях, что Эстония стала первой страной в мире, объявившей в 1993 году Голодомор геноцидом. В результате массового убийства украинцев, организованного Сталиным в 1932-33 годах, погибло до 7 млн человек.
В память о 90-й годовщине российского Голодомора в центре Киева у мемориала жертвам были зажжены поминальные свечи. Михкельсон сделал это от имени Эстонии, вместе с руководством Украины и лидерами ряда европейских стран.
«Затем последовало торжественное заседание в Верховной Раде и встреча со спикером Русланом Стефанчуком. Я также встретился со своим коллегой председателем комиссии по иностранным делам Верховной Рады Александром Мережко, чтобы наметить планы сотрудничества на ближайшее время. А с моим хорошим другом, спикером финского парламента Юсси Халла-ахо, мы сфотографировались в кабинете спикера Стефанчука рядом с историческим украинским флагом, который был в парламенте в момент провозглашения независимости в 1991 году», - написал Михкельсон.