Марко Михкельсон Владимиру Зеленскому: важно развеять нарратив усталости от войны

«На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве я сказал, что Эстония делает все возможное, чтобы развеять пораженческие настроения и усталость - и убедить союзников помочь Украине победить», - написал Михкельсон в социальных сетях.

По его словам, без стратегического поражения России Европа столкнется с гораздо более дорогостоящим и разрушительным глобальным конфликтом.

В свою очередь, президент Украины заявил, что поддержка Украины со стороны Европы сейчас крайне важна как для начала переговоров о вступлении в ЕС, так и для мобилизации средств помощи, передачу которых тормозит Венгрия.

«Конечно, Владимир Зеленский не забыл упомянуть, что Украине необходимо вооружение, которое поможет ей достичь своей цели - победы», - добавил Михкельсон.

Он также напомнил в своей публикации в социальных сетях, что Эстония стала первой страной в мире, объявившей в 1993 году Голодомор геноцидом. В результате массового убийства украинцев, организованного Сталиным в 1932-33 годах, погибло до 7 млн человек.

В память о 90-й годовщине российского Голодомора в центре Киева у мемориала жертвам были зажжены поминальные свечи. Михкельсон сделал это от имени Эстонии, вместе с руководством Украины и лидерами ряда европейских стран.