В управлении обществом должна быть определенная эмпатия к другим политическим взглядам и позициям, говорит председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.
УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ По-человечески мне жаль премьер-министра, но ее критика в адрес президента эгоистична
В эстонской политике наблюдается кризис доверия, и нынешний премьер-министр Кая Каллас находится в его эпицентре. Это серьезная проблема, и кризис доверия, связанный со скандалом с премьер-министром, перерос в кризис для всего правительства.
К сожалению, это влияет на содержательное качество решений по всем вопросам в нашей стране. Мы наблюдаем это и в вопросе обеспечения трудового мира в школах. У всех трех партий в коалиции, похоже, разные взгляды на то, как реагировать на предложения педагогов.
Однако вопрос также и в качестве самих решений. Правительство не смогло сформировать четкую позицию и договориться о компромиссе с представителями учителей. Отсутствие решений создает дополнительное напряжение в обществе. Это нецелесообразно.
Лидеру любой организации необходим определенный кредит доверия. Это особенно необходимо лидеру страны для того, чтобы объяснить обществу более сложные политические решения, подтолкнуть правительство к принятию решений и добиваться соглашений.
Систематическое уклонение от диалога усилило политический кризис и в парламенте. Фундаментальные и критические конфронтации в эстонской политике случались и раньше, отличие заключается в существенном уклонении от диалога для разрешения ситуации. Все политические силы должны иметь возможность внести свой вклад в это.
Еще в августе я предложил лидерам парламентских партий обсудить политическую оппозицию. Лишь в середине сентября премьер-министр Кая Каллас согласилась принять участие в часовой встрече в кабинете председателя Рийгикогу.
Эта договоренность так и осталась висеть в воздухе. В начале этой рабочей недели я настоятельно посоветовал председателю Рийгикогу попытаться найти способ переговоров до того, как будет вынесен вотум доверия, но это предложение также осталось без значимого ответа.
Теперь президент Карис предложил лидерам партий приехать в Кадриорг в условиях сложившейся ситуации.
Жаль, что премьер-министр успела дать оценку и президенту, говоря, что он на стороне оппозиции.
Такая риторика незрела. Руководя обществом, необходимо проявлять эмпатию к другим политическим взглядам и позициям, даже если они могут быть неприемлемы идеологически или тактически.
По-человечески мне жаль премьер-министра. Я представляю себе эту стрессовую обстановку личного кризиса. Именно в условиях этого напряжения рождаются заявления, которые приводят общество в замешательство.
Лидер каждой организации должен понимать, что для функционирования и прогресса организации наступает момент, когда необходимо найти нового лидера. Это тоже вопрос ответственности руководителя. Эстония - необычная организация. Сегодня он заслуживает лучшего руководства.