УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ По-человечески мне жаль премьер-министра, но ее критика в адрес президента эгоистична

В эстонской политике наблюдается кризис доверия, и нынешний премьер-министр Кая Каллас находится в его эпицентре. Это серьезная проблема, и кризис доверия, связанный со скандалом с премьер-министром, перерос в кризис для всего правительства.

К сожалению, это влияет на содержательное качество решений по всем вопросам в нашей стране. Мы наблюдаем это и в вопросе обеспечения трудового мира в школах. У всех трех партий в коалиции, похоже, разные взгляды на то, как реагировать на предложения педагогов.

Однако вопрос также и в качестве самих решений. Правительство не смогло сформировать четкую позицию и договориться о компромиссе с представителями учителей. Отсутствие решений создает дополнительное напряжение в обществе. Это нецелесообразно.

Лидеру любой организации необходим определенный кредит доверия. Это особенно необходимо лидеру страны для того, чтобы объяснить обществу более сложные политические решения, подтолкнуть правительство к принятию решений и добиваться соглашений.

Систематическое уклонение от диалога усилило политический кризис и в парламенте. Фундаментальные и критические конфронтации в эстонской политике случались и раньше, отличие заключается в существенном уклонении от диалога для разрешения ситуации. Все политические силы должны иметь возможность внести свой вклад в это.