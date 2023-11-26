ЭКСПЕРТ ⟩ Ищете новую стиральную машину? Вот пять важных нюансов, на которые следует обратить внимание

Стиральные машины с их различными функциями, мощностью и уровнем интеллектуальности могут сбить с толку. Поскольку это все же довольно дорогостоящее устройство для дома, важно, чтобы в дом попал именно правильный вариант. тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung Алари Пеннар делится советами, как сделать осознанный выбор стиральной машины.

Два в одном?

Первым шагом следует определить, важно ли помимо стиральной машины наличие сушилки и есть ли в доме место для двух отдельных устройств. «Если в доме нет места для двух крупных устройств, сегодня существуют решения “два в одном”, где стиральная машина и сушилка объединены в одном устройстве, - сказал Пеннар. - Это хорошее решение, например, для владельцев небольших квартир-студий, где крайне важно эффективное использование пространства».

Вместительность

Принимая решение, следует помнить, что не всем нужна стиральная машина с большой вместительностью. Важно ориентироваться на количество членов семьи, то есть одиноким людям достаточно машины с меньшей вместительностью. Стиральная машина большой вместительности необходима только семьям из трех и более человек. «Вместительность указывается в килограммах, и обычно стандартная мощность начинается с 9 кг, а все, что превышает 10 кг, считается выше нормы. Узкие стиральные машины имеют меньшую вместительность - 5-7 кг», - уточнил Пеннар.

Энергокласс

В условиях текущих цен на электроэнергию очень важен энергокласс стиральной машины. Это особенно важно для больших семей, поскольку стоимость стирки в машинах с плохой энергоэффективностью обязательно отразится на счете за электричество. Энергетический класс машины является важным показателем эффективности. Общее правило: A-C - отличный энергокласс, D-E - хороший энергокласс, F-G - плохая энергоэффективность.

Уровень шума

Пеннар порекомендовал обращать внимание на уровень шума стиральной машины: «Обычно стирают несколько раз в неделю, особенно в больших семьях. Поэтому важно, чтобы уровень шума в доме не был слишком громким». Если вы живете в квартире или ваша машина находится на кухне, низкий уровень шума особенно важен, чтобы стирка не мешала соседям или домашним делам.

Дизайн

Также не стоит недооценивать дизайн. Важно подобрать машину под интерьер дома, потому что, скорее всего, вы будете видеть свою стиральную машину каждый день на протяжении многих лет, так что подумайте, должна ли она быть черной, белой, серебристой или какого-то другого цвета.