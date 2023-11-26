ЭКСКЛАВ БЕЗ ЗАЩИТЫ? ⟩ Минобороны Великобритании: Россия, вероятно, перебросила системы ПВО из Калининграда на украинский фронт

В конце прошлого месяца российские вооруженные силы потеряли в оккупированных районах Украины многочисленные системы ПВО SA-21 (в России С-400), за которыми последовал необычайно интенсивный грузовой воздушный трафик между Калининградской областью и остальной частью России.

Тот факт, что Министерство обороны России, похоже, готово пойти на дополнительные риски, подчеркивает проблемы, которые текущая война создала для некоторых ключевых современных возможностей России, пишут британцы.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NnriPcPoJ3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 26, 2023

Калининградская область расположена на побережье Балтийского моря, отделенная от остальной части России. Эксклав окружен членами НАТО Польшей и Литвой.