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ЭКСКЛАВ БЕЗ ЗАЩИТЫ? ⟩ Минобороны Великобритании: Россия, вероятно, перебросила системы ПВО из Калининграда на украинский фронт

rus.postimees.ee
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Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в Калининграде в 2020 году.
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в Калининграде в 2020 году. Фото: Postimees

Необычайно активное воздушное движение России в этом месяце указывает на то, что российские вооруженные силы, вероятно, переместили свои стратегические системы противовоздушной обороны из Калининграда, чтобы компенсировать недавние потери на украинском фронте, пишет Министерство обороны Великобритании в разведывательном отчете.

В конце прошлого месяца российские вооруженные силы потеряли в оккупированных районах Украины многочисленные системы ПВО SA-21 (в России С-400), за которыми последовал необычайно интенсивный грузовой воздушный трафик между Калининградской областью и остальной частью России.

Тот факт, что Министерство обороны России, похоже, готово пойти на дополнительные риски, подчеркивает проблемы, которые текущая война создала для некоторых ключевых современных возможностей России, пишут британцы.

Калининградская область расположена на побережье Балтийского моря, отделенная от остальной части России. Эксклав окружен членами НАТО Польшей и Литвой.

Хотя Россия имеет хороший доступ к Сувалкскому коридору из Калининградской области, который является единственным сухопутным мостом между Балтией и остальными европейскими союзниками, регион также стратегически чувствителен для России, так как в случае военного конфликта его сложно защищать и снабжать.

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