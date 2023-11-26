ЭКСПЕРТ ОБЪЯСНЯЕТ ⟩ Может ли крыло самолета оторваться во время полета?

Опытный пилот по имени Саймон в видеороликах, опубликованных в социальных сетях, рассказывает, насколько на самом деле безопасны самолеты и как они выдерживают сложные погодные условия. Человек, борющийся со страхом перед полетом, спросил мужчину, насколько прочно крылья самолета прикреплены к основанию и есть ли вероятность того, что крыло может просто оторваться во время полета.

Пилот объяснил, что самолеты на самом деле гораздо долговечнее, чем мы думаем. Он сказал, что многие пассажиры считают, что конструкция самолетов аналогична конструкции моделей самолетов, где крылья прикреплены к прорезям на каждой стороне модели. Однако для реальных самолетов это не было бы безопасным решением, поскольку в этом случае в середине самолета образовался бы зазор, и крылья не были бы прочно прикреплены к самолету.