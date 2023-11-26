ЭКСПЕРТ ОБЪЯСНЯЕТ ⟩ Может ли крыло самолета оторваться во время полета?

Многие пассажиры очень пугаются, когда садятся в самолет, и в их головах начинают проноситься разные сценарии ужасных ситуаций, которые могут случиться в самолете. Однако один пилот решил уменьшить панику людей по поводу авиаперелетов и делится своими знаниями, которые могут принести душевное спокойствие многим путешественникам.
Опытный пилот по имени Саймон в видеороликах, опубликованных в социальных сетях, рассказывает, насколько на самом деле безопасны самолеты и как они выдерживают сложные погодные условия. Человек, борющийся со страхом перед полетом, спросил мужчину, насколько прочно крылья самолета прикреплены к основанию и есть ли вероятность того, что крыло может просто оторваться во время полета.