Деньги имеются: дорогостоящие картины на художественном аукционе продавались как горячие пирожки

Главный куратор галереи Allee Харри Лийвранд отметил, что в первый день осеннего аукциона в пятницу многие произведения искусства и авторы установили новые ценовые рекорды, только в пятницу 67 картин нашли новых владельцев. В субботу на аукционе было 70 произведений, а в воскресенье - 55.