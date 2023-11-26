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Деньги имеются: дорогостоящие картины на художественном аукционе продавались как горячие пирожки

Александра Саарнийт
, журналист
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Картина Николая Трийка "Старый сад" (слева), проданная на осеннем аукционе эстонского искусства галереи Allee за 130 000 евро.
Картина Николая Трийка "Старый сад" (слева), проданная на осеннем аукционе эстонского искусства галереи Allee за 130 000 евро. Фото: Taavi Sepp

На прошедшем в конце этой недели осеннем аукционе в галерее Allee в Таллинне было установлено несколько ценовых рекордов. Также продажа картины Мильярта Кильга за десятки тысяч евро сделала его самым дорогим ныне живущим эстонским художником.

Главный куратор галереи Allee Харри Лийвранд отметил, что в первый день осеннего аукциона в пятницу многие произведения искусства и авторы установили новые ценовые рекорды, только в пятницу 67 картин нашли новых владельцев. В субботу на аукционе было 70 произведений, а в воскресенье - 55.

Хотя интерес к графике Эдуарда Вийральта, Юри Арраку, Эвальда Окаса, Леонарда Лапина, Энделя Кыкси и Марье Юксине по-прежнему велик, по словам главного куратора галереи, самые высокие цены были достигнуты работами четырех других авторов.

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