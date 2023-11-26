ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ, ЛЮБИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ БЫТЬ ⟩ Житель Мууга изобрел гениальное приспособление для катания на санках

«МакГайвер из Мууга снова сделал это! Видео говорит само за себя», - поступило в редакцию сообщение об умнике Рейго Хейнле, который придумал гениальный трюк для катания на санках, чтобы уменьшить нагрузку на детей и на себя.

Рейго признался редакции, что экспериментировал с подобным решением в прошлом году, но тогда использовал пластиковую бобину. «В этом году я сделал его из дерева и фанеры», - хвалит он свое изобретение, которое подходит для подъема ребенка весом до 30 кг на горку с помощью бобины.

Умное приспособление для катания на санках. Фото: Reigo Heinla

«Маленькие дети не хотели подниматься на горку», - рассказал мужчина о том, почему он вообще начал думать об этом решении.

Также изобретение подходит для катания на санках в саду. «Не нужна даже горка», - отметил Рейго.