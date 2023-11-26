«В этом году я сделал его из дерева и фанеры», - рассказывает житель Мууги Рейго Хейнла о своем гениальном приспособлении для катания на санках, которое помогает поднимать ребенка на горку с помощью бобины, пишет Elu24.
ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ, ЛЮБИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ БЫТЬ ⟩ Житель Мууга изобрел гениальное приспособление для катания на санках
«МакГайвер из Мууга снова сделал это! Видео говорит само за себя», - поступило в редакцию сообщение об умнике Рейго Хейнле, который придумал гениальный трюк для катания на санках, чтобы уменьшить нагрузку на детей и на себя.
Рейго признался редакции, что экспериментировал с подобным решением в прошлом году, но тогда использовал пластиковую бобину. «В этом году я сделал его из дерева и фанеры», - хвалит он свое изобретение, которое подходит для подъема ребенка весом до 30 кг на горку с помощью бобины.
«Маленькие дети не хотели подниматься на горку», - рассказал мужчина о том, почему он вообще начал думать об этом решении.
Также изобретение подходит для катания на санках в саду. «Не нужна даже горка», - отметил Рейго.
Мужчина, прозванный МакГайвером из Мууга, известен различными изобретениями. «Я изобретаю и придумываю всякие вещи. Например, на прошлых выходных я сделал оленей на крыше», - говорит он, делясь фотографиями северных оленей и рождественских саней, сделанных им на крыше дома.