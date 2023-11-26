В Аденском заливе неизвестные захватили танкер компании Zodiac Maritime, которая входит в Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера, пишет «Медуза» со ссылкой на Associated Press и The Times of Israel.
У побережья Йемена захвачен танкер, принадлежащий компании израильского бизнесмена. Экипаж судна – граждане семи стран
Представитель Минобороны США в комментарии AP подтвердил, что американские военные в регионе в курсе произошедшего и следят за ситуацией. В то же время частная охранная компания Ambrey сообщила, что ВМС США попросили суда держаться в стороне от этого района.
При этом до сих пор неясно, кто именно захватил судно, поскольку ни одна из группировок не взяла на себя ответственность.
В Zodiac не исключают, что случившееся может быть случаем пиратства. В компании также подчеркнули, что приоритетом сейчас является безопасность членов экипажа танкера, состоящего из граждан Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин.
AP отмечает, что в ноябре суда, связанные с Израилем, уже дважды подвергались нападениям. Ранее йеменская группировка «Ансар Алла» заявила, что будет атаковать любые суда, принадлежащие израильским компаниям.
19 ноября стало известно о захвате израильского грузового судна «Гэлакси Лидер». 25 ноября AP сообщило со ссылкой на источник в Минобороны США, что другое связанное с Израилем судно подверглось атаке беспилотника.