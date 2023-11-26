Исследование: экономические кризисы снижают потребление отечественных продуктов

Линдсаар отметила, что экономические кризисы последних лет, вызванные, среди прочего, пандемией коронавируса и войной России против Украины, а также нестабильностью цен на энергоносители, увеличили число семей, которые не всегда могут купить необходимые им продукты питания.

«До 65 процентов респондентов в ходе опросов признали, что не всегда покупают продукты, которые им нужны, - по сравнению с 60 процентами в 2020 году. Менее пятой части семей всегда покупают необходимые продукты питания (в 2020 году этот показатель составит 30 процентов). 15 процентов респондентов либо покупают их редко, либо не могут себе этого позволить - 11 процентов и 4 процента соответственно. В 2020 году, однако, эти два показателя составили 7 и 3 процента», - сообщила Линдсаар.

По ее словам, это свидетельствует о том, что доля респондентов, которые всегда могут позволить себе желаемые продукты питания, снизилась по сравнению с 2020 годом на 11 процентных пунктов.