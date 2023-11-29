POSTIMEES В БЕЛФАСТЕ ⟩ Евросоюз стал важнейшим гарантом мира в регионе, который еще недавно утопал в насилии

«Перемены в Северной Ирландии проходят трудно еще и потому, что в определенном смысле люди испытывают горе, расставаясь с прошлым», - сказал Осборн.

У подножия Черной горы в Белфасте появится межобщинный дом

Руководитель проекта межобщинного дома Шеймус Корр убежден, что забор, разделяющий ирландцев и британцев в Белфасте, однажды может быть полностью снесен. Фото: Sander Ilvest

В западной части города Белфаста возвышается почти 400-метровая Черная гора, у подножия которой заканчивается стена, разделяющая ирландских католиков и британских протестантов.

Прибыв на место встречи, к подножию горы, Шеймус Корр с удовлетворением смотрит на стройку управляемого им проекта ЕС, где деловито передвигаются рабочие в желтых жилетах.

«К весне следующего года, когда завершится строительство, в здании будет два отдельных входа - как для протестантов, прибывающих с востока, так и для ирландцев, прибывающих с запада», - сказал Корр.

Новый межобщинный дом поможет демонтировать стальной защитный забор, возведенный в 1996-1997 годах.

Это непростое место, поскольку с той же точки район Белфаста становится сельским, а обеспечение безопасности было серьезной проблемой в разгар конфликта в Северной Ирландии.

«Теперь мы пользуемся этой близостью к природе, построив отсюда туристическую тропу в горы», - объясняет Корр, выросший в ирландской гэльской общине в Северной Ирландии.

В 2009 году началась работа над идеей устранения барьеров, разделяющих общины в этом регионе. Целью было построить на месте стены общественное здание со спортивным залом и помещениями для проектов, ориентированных на молодежь и пожилых людей.

«Важно, чтобы как местная молодежь, так и пожилые люди вышли из дома и действовали сообща», - говорит местный менеджер проекта.

Единственный способ осуществить здесь такое изменение - это привлечь местных жителей как из католической, так и из протестантской общины, для этой цели и была создана так называемая межобщинная руководящая группа проекта.

«Если сами местные жители согласятся, то все можно сделать, - сказал Корр. - Если кто-то другой прикажет снести стену, произойдет конфронтация».

«Прямо здесь, на пути к подножию Черной горы, постоянно происходили жестокие инциденты, летали камни, самодельные взрывные устройства, все это продолжалось целую вечность», - вспоминал Корр время до возведения стены.

Корр не отрицает, что по молодости и сам участвовал в конфликте, но в то время между двумя общинами существовал не только физический барьер, но и британская армия.

«Мирное Соглашение Страстной пятницы помогло восстановить отношения между общинами. Все начинается с построения доверия, и это работает в обе стороны», - подытожил свою работу Корр.

Шеймус Корр считает, что ситуация изменилась к лучшему и теперь наконец-то можно снести историческую стену, разделяющую католиков и протестантов: «Потребуется время, но это возможно».