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POSTIMEES В БЕЛФАСТЕ ⟩ Евросоюз стал важнейшим гарантом мира в регионе, который еще недавно утопал в насилии
Соглашение Страстной пятницы было подписано 25 лет назад, однако британская и ирландская общины в Белфасте до сих пор разделены заборами и стенами безопасности. Фото: Sander Ilvest
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Примирение между ирландцами и британцами, проживающими в Северной Ирландии, проходит с трудом, поскольку общество отошло от старого уклада. Таким образом, Европейский союз, который вносит свой вклад в программу мира в Северной Ирландии, стал одним из важнейших гарантов мира в регионе.

Питер Осборн, член правления Международного ирландского фонда, вносящего вклад в мирный процесс в Северной Ирландии, начал с упоминания обстановки в Белфасте, царившей в 1980-е годы. «Я отчетливо помню конец 1980-х и начало 1990-х годов в Белфасте: горящие машины, повсюду множество разжигающих ненависть граффити, улицы, полные ошметков строительных материалов и мусора. Это было страшно», - сказал Осборн Postimees.

В Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании и насчитывающей 1,8 миллиона человек, примирение двух общин началось 26 лет назад - с заключения мирного Соглашения Страстной пятницы. После того как жители по обе стороны границы на острове Ирландия проголосовали на референдуме за мирное соглашение, враждующие стороны окончательно сложили оружие, а политических заключенных освободили.

«В то время мы были последним местом в Европе, где шла настоящая война. Поэтому ЕС решил внести свой вклад в поддержку восстановления региона и тем самым укрепить прекращение огня», - сказала Postimees Джина Макинтайр, генеральный директор специального органа по программам ЕС в Северной Ирландии.

Таким образом, в мирном Соглашении Страстной пятницы 1998 года эти два мощных источника денег - Международный фонд Ирландии и Программа мира ЕС - были созданы, чтобы помочь найти способы умиротворить ирландских республиканцев, которые присягнули на верность Ирландии, и британских лоялистов.

В 1969 году британские банды напали на ирландскую общину в Белфасте, потому что демонстрация ирландцев, требовавших равных прав, вышла за рамки их терпимости. Улица Бомбей уже восстановлена, но жители домов рядом с защитным ограждением до сих пор используют металлическую сетку, чтобы защититься от брошенных через забор коктейлей Молотова.
В 1969 году британские банды напали на ирландскую общину в Белфасте, потому что демонстрация ирландцев, требовавших равных прав, вышла за рамки их терпимости. Улица Бомбей уже восстановлена, но жители домов рядом с защитным ограждением до сих пор используют металлическую сетку, чтобы защититься от брошенных через забор коктейлей Молотова. Фото: Sander Ilvest

В результате жестокого конфликта погибли 3568 человек, случайные гражданские лица получили ранения в результате взрывов и уличных боев, а дома были сожжены, говорится в исследовании Ольстерского университета.

Многие жители Белфаста покинули свои дома, чтобы уберечь сыновей от войны. Около 60 000 человек бежали или были эвакуированы из столицы Северной Ирландии, многие так и не вернулись. Большинство уехало между 1969 и 1975 годами, когда насилие достигло своего пика.

Недоверие между ирландскими католиками и британскими протестантами, до сих пор сохраняющееся из-за этих событий, отражается на стенах домов в жилых кварталах за пределами центра Белфаста, где изображены лица героев военизированных группировок, сражавшихся на передовой жестокого конфликта.

Британская община воздает должное Стиви «Топган» Маккигу, который в свое время застрелил 20-30 католиков. Маккиг был командиром протестантской военизированной группировки UDA (Ассоциация обороны Ольстера) во время кровавых конфликтов.
Британская община воздает должное Стиви «Топган» Маккигу, который в свое время застрелил 20-30 католиков. Маккиг был командиром протестантской военизированной группировки UDA (Ассоциация обороны Ольстера) во время кровавых конфликтов. Фото: Sander Ilvest

Герой одной общины был смертельным врагом другой. 

Тридцать лет кровавого конфликта наложили отпечаток и на экономику. В некоторых случаях люди навсегда заразились насилием и после заключения мирного соглашения нашли выход в организованной преступности.

Стены и мосты

В рамках своей миротворческой миссии ЕС решил сделать то, что у него получается лучше всего, - направить деньги налогоплательщиков ЕС на проекты, создающие нейтральное пространство между двумя сторонами. Они начали строить соединительные дороги и места для встреч.

Строительные работы приносили рабочие места, а все более безопасная обстановка привлекала в Северную Ирландию состоятельных туристов из Европы, США и Австралии.

«Экономическое благополучие людей и мир - две стороны одной медали», - говорит Макинтайр.

«В то время мы были последним местом в Европе, где шла настоящая война. К сожалению, это уже не так», - сказала Postimees Джина Макинтайр, исполнительный директор Специального органа по программам ЕС в Северной Ирландии.
«В то время мы были последним местом в Европе, где шла настоящая война. К сожалению, это уже не так», - сказала Postimees Джина Макинтайр, исполнительный директор Специального органа по программам ЕС в Северной Ирландии. Фото: Sander Ilvest

Наиболее наглядным примером успешного проекта Программы мира ЕС является пешеходный мост через реку Фойл в Дерри, соединяющий ирландскую общину на одной стороне моста с британской на другой. В некоторые районы города, второго по величине в Северной Ирландии после Белфаста, раньше вели транспортные мосты, но для людей, живущих на другом берегу реки, доступа практически не было.

«Я сама из Дерри. Мы смотрели назад, а не через реку. Мост открыл совершенно новые перспективы в развитии города. Когда люди начали переходить мост, отремонтировали и старые военные казармы, расположенные поблизости. Сейчас мост привлекает в Дерри около миллиона туристов в год», - сказала Макинтайр.

Мост длиной 230 метров, соединяющий жилые районы Ирландии и Великобритании, был открыт в 2011 году.

Мост мира в Дерри, построенный при поддержке ЕС, соединяющий две отдельные общины в Северной Ирландии.
Мост мира в Дерри, построенный при поддержке ЕС, соединяющий две отдельные общины в Северной Ирландии. Фото: Mark Mcgaughey/cc By-sa 4.0 Deed/Wikimedia Commons

В то же время Международный фонд Ирландии пытался снести физические заборы между общинами, построенные из соображений безопасности во время конфликта. Стены, разделяющие ирландцев и британцев в Белфасте, должны были снести уже в этом году, однако пока что они никуда не делись.

У подножия Черной горы в Белфасте заканчивается защитная стена, возведенная в целях безопасности между ирландской и британской общинами в Северной Ирландии.
У подножия Черной горы в Белфасте заканчивается защитная стена, возведенная в целях безопасности между ирландской и британской общинами в Северной Ирландии. Фото: Sander Ilvest

Всего за время конфликта в Северной Ирландии было построено почти 34 километра защитных стен и заборов, большая часть которых расположена на западе и севере Белфаста.

«Когда построили защитные стены, в них была очевидная необходимость. Однако со временем эти структуры физической защиты начали отделять членов двух общин друг от друга. Стены стали проблемой, когда стало ясно, что они полностью мешают разным людям проходить мимо и общаться друг с другом», - сказал Осборн.

В настоящее время снос защитных ограждений идет осторожно и с учетом потребностей местного населения.

Эффект детской комнаты

«Примирение занимает много времени, потому что травма от конфликта передается от одного поколения к другому, здесь все имеет свой собственный культурный отпечаток, - сказала Макинтайр. - Мир - это не только отсутствие насилия».

Когда в Северной Ирландии появились первые нейтральные площадки для общественной деятельности, ЕС начал все больше и больше направлять деньги своих проектов на молодежные и образовательные инициативы.

Одним из проектов, который выделяется в этом контексте, является инициатива, в которой приняли участие около 2000 молодых родителей: в рамках проекта им рассказывали, какое влияние различные сигналы и истории родителей на самом деле оказывают на маленьких детей. 

«Это могут быть невинные маленькие критические намеки на обычаи другой общины, которых не замечают сами родители. Однако они остаются в памяти детей и начинают влиять на их мировоззрение», - объяснила Макинтайр.

По опыту лидеров местных миротворческих проектов, настоящий ключ к примирению может находиться в руках маленьких детей и их родителей, поскольку культурная идентичность детей наиболее прочно формируется до пятилетнего возраста.

Дети в Северной Ирландии идут в школу в четыре года, и до сих пор ирландский ребенок очень редко встречает в школе британских детей, поскольку родители предпочитают школы, которые ближе к их собственной культуре. Предпринимались попытки создать общенациональные, так называемые интегрированные школы, но на данный момент в таких школах учатся лишь восемь процентов детей в Северной Ирландии.

«Это огромная борьба за создание большего количества межобщинных школ», - объяснил Осборн.

Ссылаясь на свой опыт, Питер Осборн, член совета Международного фонда Ирландии, объяснил, что общество в Северной Ирландии по-прежнему настолько разделено, что дети, выросшие в католическом и протестантском культурном пространстве, встречаются только в университете.
Ссылаясь на свой опыт, Питер Осборн, член совета Международного фонда Ирландии, объяснил, что общество в Северной Ирландии по-прежнему настолько разделено, что дети, выросшие в католическом и протестантском культурном пространстве, встречаются только в университете. Фото: Sander Ilvest

Ирландские католики и протестантские британские дети проводят в школе разные культурные мероприятия и занимаются совершенно разными видами спорта.

Например, в католических школах больше каникул, поскольку они учитывают католические праздники. Католики играют в гэльский футбол и метают на уроках физкультуры, а протестанты играют в футбол и регби. Историю рассматривают по-разному, читают разных писателей.

«Помимо образовательной сегрегации, мы также боремся с более широкой сегрегацией. В 94 процентах социального жилья в Белфасте католики и протестанты живут отдельно друг от друга», - сказал Осборн.

Уникальная поддержка ЕС

Программа мира Северной Ирландии ЕС является уникальной программой сплочения, поскольку она продолжает финансироваться из бюджета ЕС даже сейчас, когда Великобритания больше не является частью союза.

До брекзита 3,3 миллиарда евро из денег налогоплательщиков ЕС было инвестировано в проекты по примирению общин. Всего таких проектов было около 23 000, но после брекзита было решено удвоить размер Программы мира ЕС.

Программа мира с ее компонентом трансграничного сотрудничества для Северной Ирландии и Ирландии является единственной программой ЕС, оставшейся в регионе.

«Ситуация была бы значительно хуже, если бы нас не поддержал ЕС, - объяснила Макинтайр. - Конечно, как и везде, существует стандартная критика бюрократии ЕС, негодование по поводу использования денег Евросоюза со стороны тех, кто против перемен, но она не настолько подавляющая, чтобы препятствовать работе программы».

Ежегодно Международный фонд Ирландии финансируется правительствами Ирландии и Великобритании, поскольку напряженность между ирландским государством и управляемым Великобританией севером, возникшая в результате освободительной борьбы в Ирландии, постоянно перетекает в Северную Ирландию и наоборот.

«Перемены в Северной Ирландии проходят трудно еще и потому, что в определенном смысле люди испытывают горе, расставаясь с прошлым», - сказал Осборн.

У подножия Черной горы в Белфасте появится межобщинный дом

Руководитель проекта межобщинного дома Шеймус Корр убежден, что забор, разделяющий ирландцев и британцев в Белфасте, однажды может быть полностью снесен.
Руководитель проекта межобщинного дома Шеймус Корр убежден, что забор, разделяющий ирландцев и британцев в Белфасте, однажды может быть полностью снесен. Фото: Sander Ilvest

В западной части города Белфаста возвышается почти 400-метровая Черная гора, у подножия которой заканчивается стена, разделяющая ирландских католиков и британских протестантов.

Прибыв на место встречи, к подножию горы, Шеймус Корр с удовлетворением смотрит на стройку управляемого им проекта ЕС, где деловито передвигаются рабочие в желтых жилетах.

«К весне следующего года, когда завершится строительство, в здании будет два отдельных входа - как для протестантов, прибывающих с востока, так и для ирландцев, прибывающих с запада», - сказал Корр.

Новый межобщинный дом поможет демонтировать стальной защитный забор, возведенный в 1996-1997 годах.

Это непростое место, поскольку с той же точки район Белфаста становится сельским, а обеспечение безопасности было серьезной проблемой в разгар конфликта в Северной Ирландии.

«Теперь мы пользуемся этой близостью к природе, построив отсюда туристическую тропу в горы», - объясняет Корр, выросший в ирландской гэльской общине в Северной Ирландии.

В 2009 году началась работа над идеей устранения барьеров, разделяющих общины в этом регионе. Целью было построить на месте стены общественное здание со спортивным залом и помещениями для проектов, ориентированных на молодежь и пожилых людей.

«Важно, чтобы как местная молодежь, так и пожилые люди вышли из дома и действовали сообща», - говорит местный менеджер проекта.

Единственный способ осуществить здесь такое изменение - это привлечь местных жителей как из католической, так и из протестантской общины, для этой цели и была создана так называемая межобщинная руководящая группа проекта.

«Если сами местные жители согласятся, то все можно сделать, - сказал Корр. - Если кто-то другой прикажет снести стену, произойдет конфронтация».

«Прямо здесь, на пути к подножию Черной горы, постоянно происходили жестокие инциденты, летали камни, самодельные взрывные устройства, все это продолжалось целую вечность», - вспоминал Корр время до возведения стены.

Корр не отрицает, что по молодости и сам участвовал в конфликте, но в то время между двумя общинами существовал не только физический барьер, но и британская армия. 

«Мирное Соглашение Страстной пятницы помогло восстановить отношения между общинами. Все начинается с построения доверия, и это работает в обе стороны», - подытожил свою работу Корр.

Шеймус Корр считает, что ситуация изменилась к лучшему и теперь наконец-то можно снести историческую стену, разделяющую католиков и протестантов: «Потребуется время, но это возможно».

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