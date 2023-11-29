Примирение между ирландцами и британцами, проживающими в Северной Ирландии, проходит с трудом, поскольку общество отошло от старого уклада. Таким образом, Европейский союз, который вносит свой вклад в программу мира в Северной Ирландии, стал одним из важнейших гарантов мира в регионе.
Питер Осборн, член правления Международного ирландского фонда, вносящего вклад в мирный процесс в Северной Ирландии, начал с упоминания обстановки в Белфасте, царившей в 1980-е годы. «Я отчетливо помню конец 1980-х и начало 1990-х годов в Белфасте: горящие машины, повсюду множество разжигающих ненависть граффити, улицы, полные ошметков строительных материалов и мусора. Это было страшно», - сказал Осборн Postimees.
В Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании и насчитывающей 1,8 миллиона человек, примирение двух общин началось 26 лет назад - с заключения мирного Соглашения Страстной пятницы. После того как жители по обе стороны границы на острове Ирландия проголосовали на референдуме за мирное соглашение, враждующие стороны окончательно сложили оружие, а политических заключенных освободили.
«В то время мы были последним местом в Европе, где шла настоящая война. Поэтому ЕС решил внести свой вклад в поддержку восстановления региона и тем самым укрепить прекращение огня», - сказала Postimees Джина Макинтайр, генеральный директор специального органа по программам ЕС в Северной Ирландии.
Таким образом, в мирном Соглашении Страстной пятницы 1998 года эти два мощных источника денег - Международный фонд Ирландии и Программа мира ЕС - были созданы, чтобы помочь найти способы умиротворить ирландских республиканцев, которые присягнули на верность Ирландии, и британских лоялистов.
В результате жестокого конфликта погибли 3568 человек, случайные гражданские лица получили ранения в результате взрывов и уличных боев, а дома были сожжены, говорится в исследовании Ольстерского университета.