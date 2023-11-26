Вс, 26.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ВИДЕО С ДРОНА ⟩ В первый снежный день Певческое поле было похоже на муравейник

Postimees
Facebook
Comments

Первый по-настоящему зимний день в году собрал в воскресенье на Певческом поле Таллинна множество людей.

На видео с дрона все это выглядит как один большой муравейник.

Прогноз метеостанции на ближайшие дни показывает, что наслаждаться радостями зимы можно будет как минимум до середины недели.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх