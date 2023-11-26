ВИДЕО С ДРОНА ⟩ В первый снежный день Певческое поле было похоже на муравейник

Rus.Postimees.eeТаллиннВИДЕО С ДРОНА ⟩ В первый снежный день Певческое поле было похоже на муравейникPostimees26 ноября 2023, 19:07FacebookCommentsПервый по-настоящему зимний день в году собрал в воскресенье на Певческом поле Таллинна множество людей.На видео с дрона все это выглядит как один большой муравейник.Прогноз метеостанции на ближайшие дни показывает, что наслаждаться радостями зимы можно будет как минимум до середины недели.FacebookCommentsКлючевые слова певческое полеЭстониязимаТаллиннотдых Pекомендуем