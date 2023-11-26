Финляндия не исключает полного закрытия границы с РФ

«При необходимости Финляндия закроет всю восточную границу. Все свои КПП. А принятие заявлений о предоставлении убежища будет сосредоточено в другом месте», - такие слова премьер-министра Финляндии Петтери Орпо цитирует финский общественный телеканал Yle на своем сайте в воскресенье, 26 ноября.

Ранее, 22 ноября, на фоне усугубляющейся ситуации с наплывом мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока на границе Финляндии с РФ Орпо сообщил, что Хельсинки оставляют открытым лишь один, наиболее труднодоступный КПП - переход «Рая-Йоосеппи» на северо-востоке страны.

Закрытие Финляндией КПП на границе с РФ В ночь на 18 ноября по решению правительства Финляндии временно прекратили работу четыре из девяти КПП на границе с Россией: «Иматра», «Нийрала», «Нуйямаа» и «Ваалимаа». Они будут закрыты как минимум до 18 февраля 2024 года, отметила при этом министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

С полуночи 24 ноября на границе Финляндии с Россией были закрыты также КПП «Салла», «Вартиус» и «Куусамо». 21 ноября телеканал Yle сообщил, что заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил подготовленный министерством внутренних дел страны проект закона о полном закрытии границы с Россией.