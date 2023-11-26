Арханна показала мощное выступление на сцене Детского Евровидения, но победа досталась Франции

Эстония заняла предпоследнее или 15-ое место. «Эстония может быть немного разочарована», - сказал Марко Рейкоп, комментировавший Евровидение. Он добавил, что пока неизвестно, примет ли Эстония участие в песенном конкурсе в следующем году.

Победу Франции принесла Зоэ Клозур с песней «Cœur». Французы уже трижды побеждали на песенном конкурсе.

Хотя Десткое Евровидение проводится с 2003 года, в этом году впервые в нем участвует и Эстония. 11-летняя Арбма из Ряпина выступила седьмой из 16 участников и исполнила песню «Hoiame kokku» («Держимся вместе» - прим. ред.).