В Ида-Вирумаа при пожаре в жилом доме погиб человек

По словам представителя спасательного центра, в 17:09 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Я. Поска в Нарва-Йыэсуу горит открытым пламенем двухэтажный деревянный дом на восемь квартир.

Прибывшие спасатели вытащили из дома мужчину около 60 лет без сознания, жизнь которого, к сожалению, спасти не удалось.

По словам представителя, в доме постоянно заселена только одна квартира, остальные жилые помещения в настоящее время не используются.