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В Ида-Вирумаа при пожаре в жилом доме погиб человек

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Пожарные. Иллюстративное фото.
Пожарные. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

Сегодня вечером в Нарва-Йыэсуу загорелся деревянный дом. Спасатели вытащили из огня мужчину, жизнь которого, к сожалению, спасти не удалось.

По словам представителя спасательного центра, в 17:09 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Я. Поска в Нарва-Йыэсуу горит открытым пламенем двухэтажный деревянный дом на восемь квартир.

Прибывшие спасатели вытащили из дома мужчину около 60 лет без сознания, жизнь которого, к сожалению, спасти не удалось.

По словам представителя, в доме постоянно заселена только одна квартира, остальные жилые помещения в настоящее время не используются.

Работы по тушению здания продолжаются.

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