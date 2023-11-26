В Лондоне прошла многотысячная демонстрация против антисемитизма

В начале марша полиция арестовала основателя ультраправой организации «Лига английской обороны» Томми Робинсона, которая известна своими крайне антиисламскими позициями.

Организаторы демонстрации ясно дали понять, что выступают против любой расистской идеологии.

Всего, по оценкам организаторов, в марше приняли участие 60 тысяч человек. Это было первое массовое выступление такого рода после нападения ХАМАС на Израиль и начала войны.

В субботу в Лондоне прошла пропалестинская демонстрации, на которой собравшиеся требовали постоянного прекращения огня в Газе.

Британское правительство и руководство полиции Большого Лондона подчеркнули, что необходимо сделать так, чтобы еврейская община страны чувствовала себя в безопасности.

Демонстранты на улицах Лондона. Фото: PA

Организатором марша выступила благотворительная организация «Кампания против антисемитизма». По словам ее представителя, печальная правда заключается в том, что евреи в столице больше себя в безопасности не чувствуют.

В марше принял участие бывший премьер-министр Борис Джонсон со своей семьей, а также другие британские политики.

Участники несли флаги Израиля и Соединенного Королевства и плакаты, призывавшие к нулевой терпимости к антисемитизму.

На одном из них было написано: «Мы стоим плечом к плечу с британскими евреями».

Роберт Дженрик. Фото: PA

Выступая на митинге, который прошел возле здания парламента, замминистра Хоум-офиса по делам иммиграции Роберт Дженрик заявил, что поражение ХАМАС будет «благословением для мира».