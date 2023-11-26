Финн оставил чизбургер из McDonald's в шкафу на восемь лет! Посмотрите, что произошло

«Мы с сестрой направлялись на север. Мы остановились в McDonald's в Оулу и заказали несколько чизбургеров», - вспоминает Мюллюниеми. Однако один чизбургер остался несъеденным и до конца поездки был забыт в багажнике машины. Когда Мюллюниеми снова нашел его, у него возникла идея. «Я читал о гамбургерах, которые хранятся годами, поэтому решил сам попробовать, что произойдет. Это была забавная мысль», - говорит он.

Он положил чизбургер в шкаф в доме родителей и проверял его лишь время от времени. Теперь, восемь лет спустя, чизбургер достали из упаковки и он выглядит на удивление хорошо. На нем не было видно плесени, он лишь немного подсох.

Пресс-секретарь McDonald's в Финляндии Хели Рюханен ответила изданию. Вопрос заставил ее улыбнуться. Она пояснила, что редко кто намеренно хранит гамбургеры годами.

«На самом деле в этом нет ничего удивительного. Булочки McDonald's перед подачей поджаривают, из-за чего они высыхают. При правильных условиях они могут храниться годами», - пояснила она.