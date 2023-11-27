Репортаж из Ида-Вирумаа ⟩ Откуда же над Силламяэ взялось другое небо?

Оценить перспективы театра не берутся ни режиссер, ни его подопечный - барабанщик Беляев. «Владимир Викторович - наш двигатель, все держится на нем, - проговаривается Алексей, - Он любит свое дело и поэтому ответственно подходит к нему. Он строгий в том, что касается театра. А так он просто очень хороший человек», - эта оценка из уст актера кажется очень важной. Почти до слез. А уж если думать о положении театра на фоне его истории - никаких слез не хватит.

Комментарий

«После реконструкции в центре культуры нет помещений», - говорит Наталья Борисова, организатор мероприятий в центре культуры и актриса театра «Другое небо».

Наталья Борисова. Фото: личный архив

Начнем с того, что на улицу театр никто не выбросил. Конечно, раньше у нас было обширное помещение – и декорационная, и гримерки, и полноценный зал, и кафе, где мы обсуждали спектакли. Могли выйти в фойе, пообщаться со зрителем за чашкой кофе, рассказать о своем видении постановки. В данный момент помещение у нас намного меньше. Мы сначала даже отчаялись, но потом и здесь решили играть. Пусть не на 50 человек, как было в старом зале, но хотя бы вдвое меньше. Театру важно работать так или иначе. Любительскому - тем более.

Я работаю в театре с тех пор, как Владимир Вайкерт возглавил драмкружок завода. Он в январе 1982 года приехал, а мы – молодые совсем – осенью пришли. В годы независимости не сразу была преодолена инерция старого управления театрами. Еще в середине 1990-х при поддержке города театр стал работать уже отдельно. На сцене стало тесно и в небольших, пусть и своих комнатках.

Потом в 2009 году в бывшую школу № 2 переехали все кружи Дома культуры. Мы тоже съехали одни из первых в сезоне 2008–2009 годов. Какое-то время, кроме нас, никого там не было. Мы проводили международные фестивали даже. Наша маленькая сцена, которую мы сделали сами, подходила для этого, играли и на площадке нынешнего центра профессионального образования. Потом школа пошла на реновацию, старое здание сносили. У нас забрали помещение театра и снова сделали из него столовую в 2019 году. Город предложил нам переехать в бывший семейный центр, и выбора у нас не было – частная аренда слишком дорогая.

Наталья Борисова. Фото: личный архив

Помещение маленькое, поэтому большие постановки мы продолжаем играть на сцене центра культуры. Летом там можно больше репетиций проводить, а в сезон зал плотно занят другими коллективами. Сейчас они все располагаются в здании бывшей эстонской школы. Там и досуг пенсионеров, и дневной центр Merelaine, и редакция газеты «Силламяэский вестник». Театру, кстати, там тоже предложили помещение, но там, где мы сейчас, уже все оборудовано. Так что очередной переезд был неперспективен. Мы приняли решение оставаться и ждать пока нам не предложат более интересный вариант.

Почему нам нельзя вернуться в центр культуры? Потому что там нет свободных помещений. Реновация проходила по проекту, который был сдан в 1949 году, это памятник архитектуры, и все нужно было вернуть в первоначальное состояние. После реновации там, где был танцевальный коллектив, теперь конференц-зал, а там, где был театр, - банкетный зал. Так что теперь центр культуры только временно предоставляет помещения коллективам – можно прийти, провести репетицию. Но не более…