Премьер-министр Венгрии вновь заявил, что Украина не сможет победить Россию

В частности, Орбан заявил, что агрессия России в отношении Украины неприемлема, однако страны Запада, по его мнению, избрали неверный способ решения этого конфликта.

Так, по словам Орбана, российско-украинский конфликт с самого начала надо было «локализовать» и «изолировать», а не «глобализовать», как это произошло в итоге.

Также премьер-министр Венгрии заявил, что стратегия Запада в этой войне изначально заключалась в том, что Украина будет сражаться и выиграет на поле боя, а Россия - проиграет, после чего в Москве сменится руководство, с которым можно будет вести переговоры.

«Такая была стратегия. Мы финансируем, а украинцы сражаются и умирают. Там, где мы сейчас находимся, очевидно, что украинцы не победят на поле боя. Решения нет на передовой. Русские не проиграют. В Москве не будет политических перемен. Такова реальность», - резюмировал Орбан.

Виктор Орбан считается ближайшим союзником Владимира Путина в Европе. Уже в июле 2022 года он заявлял о «провале антироссийской стратегии Запада» и призывал к переговорам между США и Россией для прекращения войны в Украине.

В конце октября премьер-министр Венгрии заявил, что Украина не победит по поле боя, призвав Евросоюз изменить стратегию в отношении войны, поскольку нынешняя стратегия, по словам Орбана, «провалилась».

Венгрия часто блокирует финансовую помощь Евросоюза Украине, а также выступает против вступления Украины в ЕС.