Транспортный департамент предупреждает: некоторым людям следует воздержаться от поездки на машине

Рано утром состояние трасс различается. Дорожное покрытие крупных государственных основных и опорных дорог в Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа мокрое от реагентов или слегка заснежено, другие трассы преимущественно мокрые от реагентов. На второстепенных дорогах ситуация может быть сложной, потому что уборка и благоустройство трасс дорожной техникой занимает времени больше обычного.

Из-за продолжающегося снегопада и метели в Северной Эстонии условия дорожного движения остаются переменчивыми. Несмотря на проведение работ по очистке дорог почти везде следует считаться с тем, что на дорогах и снег, и скользкие участки.

По прогнозу погоды, утром местами моросящий дождь, днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, на северном побережье метели. Температура воздуха и у дорожного покрытия минусовая, поэтому на дорогах опасность гололедицы.