Глава Kuusakoski: металлолом становится золотом

На долю производства стали приходится не менее 7% выбросов парниковых газов во всем мире. Мировое потребление отходов черных металлов растет, поскольку для уменьшения воздействия промышленности на окружающую среду в процессе производства стали все чаще используются электродуговые печи (EAF). Поскольку к 2050 году мировой спрос на сталь вырастет почти до 2,6 миллиарда тонн, переход к низкоуглеродной экономике потребует изменения в способах производства стали. Частично этого можно достичь путем увеличения использования металлолома. В настоящее время около 30% стали производят в результате переработки металлолома, и, согласно прогнозам, к 2050 году этот показатель вырастет до 50%.

Сталь производят двумя основными методами: в доменных печах с продувкой кислородом (BF-BOF) и в электродуговых печах (EAF). Первый из них очень распространен и производит массу выбросов, поскольку 90% такого производства основано на использовании каменного угля. С другой стороны, выбросы при использовании EAF для переработки металлического лома являются косвенными: выбросы в окружающую среду производит не сталелитейный завод, а производитель электроэнергии для печи. Если используемое в этом процессе электричество получают с использованием возобновляемых источников энергии, такой метод производства может оставлять очень небольшой экологический след. Таким образом, металлолом играет ключевую роль в сокращении промышленных выбросов.