Глава Kuusakoski: металлолом становится золотом

По словам члена правления Kuusakoski Тоомаса Колламаа, металлолом становится золотом. Усилия по сокращению выбросов углекислого газа набирают обороты во всем мире, и по мере того, как страны начинают вводить новые экспортные ограничения для достижения своих целей по нулевым чистым выбросам, металлический лом быстро становится очень востребованным товаром и стратегически важным сырьем, говорится в пресс-сообщении предприятия.
На долю производства стали приходится не менее 7% выбросов парниковых газов во всем мире. Мировое потребление отходов черных металлов растет, поскольку для уменьшения воздействия промышленности на окружающую среду в процессе производства стали все чаще используются электродуговые печи (EAF). Поскольку к 2050 году мировой спрос на сталь вырастет почти до 2,6 миллиарда тонн, переход к низкоуглеродной экономике потребует изменения в способах производства стали. Частично этого можно достичь путем увеличения использования металлолома. В настоящее время около 30% стали производят в результате переработки металлолома, и, согласно прогнозам, к 2050 году этот показатель вырастет до 50%.
Сталь производят двумя основными методами: в доменных печах с продувкой кислородом (BF-BOF) и в электродуговых печах (EAF). Первый из них очень распространен и производит массу выбросов, поскольку 90% такого производства основано на использовании каменного угля. С другой стороны, выбросы при использовании EAF для переработки металлического лома являются косвенными: выбросы в окружающую среду производит не сталелитейный завод, а производитель электроэнергии для печи. Если используемое в этом процессе электричество получают с использованием возобновляемых источников энергии, такой метод производства может оставлять очень небольшой экологический след. Таким образом, металлолом играет ключевую роль в сокращении промышленных выбросов.
Производство стали все чаще переводить на электродуговые печи. В 2015–2022 годах их доля в мировом производстве стали увеличилась с 25% до 28% и продолжает расти. Это означает, что конкуренция на рынке стального лома еще больше обострится. Производство стали является в наибольшей степени электрифицированным на Ближнем Востоке, где 95% мощностей по производству стали приходится на электросталеплавильные заводы. В США, согласно анализу ING, эта доля в 2022 году составила 69%, а в ЕС – 44%. Крупнейший в мире производитель стали, Китай, в этом отношении отстает, но также меняет способы производства, стремясь сократить выбросы углекислого газа и тем самым увеличивает потребление металлолома. Цель страны – достичь нулевых выбросов к 2060 году. Индия, второй по величине производитель стали в мире, хочет сделать то же самое к 2070 году. Индия активно инвестирует в новые печи. Крупнейшие производители стали, естественно, также являются и крупнейшими потребителями металлолома.
Сталь является одним из наиболее активно перерабатываемых материалов и может перерабатываться многократно, не теряя при этом своих свойств. Сегодня около 90% стальной продукции по окончании срока службы перерабатывается. Однако нынешнее производство стали все же в три раза превышает запасы металлолома. Средний срок службы стального изделия составляет 40 лет, а это означает, что чем больше стальных изделий стареет, тем больше переработанной стали мир может производить.
Worldsteel прогнозирует, что к 2030 году доступность утилизированного металлолома составит 600 миллионов тонн, а к 2050 году – уже 900 миллионов тонн. В то же время 2050 год – это срок, установленный многими для достижения целей по нулевым выбросам, когда спрос на металлолом достигнет 964 миллионов тонн.
Поскольку EAF становится ведущей технологией производства стали, все больше стран вводят экспортные ограничения и запреты из-за дефицита этого сырья и для его защиты. В результате всего за пять лет ЕС может превратиться из крупнейшего в мире экспортера металлолома в его импортера.