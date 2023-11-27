Внедрением атомной энергетики Эстония свяжет себя на целое столетие

«Положительным моментом является то, что атомная энергия, безусловно, поможет нам достичь климатических целей к 2050 году, поскольку она является низкоуглеродным источником энергии. Атомная энергия также будет способствовать надежности энергоснабжения: она доступна в любое время и при любой погоде. Если говорить о негативных моментах, то для использования атомной энергии государству придется содержать соответствующую государственную систему, а это повлияет на государственный бюджет. И еще один момент: внедряя атомную энергию, государство связывает себя практически на целое столетие, поскольку срок службы атомной электростанции очень долгий, и, приняв это решение, не так-то просто в одночасье отказаться от этого вида энергии», - сказала координатор рабочей группы по атомной энергии Реэлики Руннель.