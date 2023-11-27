Женская команда ФК «Арарат» вышла в Премьер-лигу

«Этот сезон был для нас настоящим испытанием и уроком настойчивости, - рассказала Лиана Айрапетян, главный тренер. - Каждая тренировка, каждый матч — это были не просто игры, а возможность создавать историю. Выход в Премьер-лигу - огромное достижение для нас, и я горжусь каждой футболисткой нашей команды. Глубоко признательна нашим болельщикам и родителям за их постоянную поддержку».