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«Это политика, а мы – пешки»: просители убежища рассказали, как Россия выталкивает их в Финляндию

«Если граница с Финляндией закроется, Россия перенаправит мигрантов в Эстонию»
rus.postimees.ee
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Просители убежища на границе Финляндии.
Просители убежища на границе Финляндии. Фото: LEHTIKUVA/REUTERS/Scanpix

Прибывший в Финляндию проситель убежища сириец Моаяд Салами рассказал Yle, что маршрут в ЕС через Россию активно рекламируются в соцсетях и российские власти участвуют в доставке мигрантов к границе.

Контрабандист пообещал Салами, что переезд из Санкт-Петербурга, где его и других будущих просителей убежища разместили на ночь в общежитии, до границы организован военными. Такси «Яндекс» доставило их ближе к границе, где, по словам Салами, офицеры забрали у них документы и телефоны. 

Далее они прождали около восьми часов на морозе, после чего на автомобиле Volvo их подвезли еще ближе к границе, дали велосипеды и сказали ехать в Финляндию.

Просители убежища приезжают на границу Финляндии на велосипедах. 
Просители убежища приезжают на границу Финляндии на велосипедах. Фото: Lehtikuva

На российском пограничном пункте Салами слышал, что если граница с Финляндией закроется, то Россия будет перенаправлять их в Норвегию, Эстонию или Литву.

«Какая угодно граница, пока на ЕС оказывается давление. Так там говорили. Это политика, где нас используют, как пешек», – посетовал сириец.

Подробнее читайте на портале Yle.

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