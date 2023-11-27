«Это политика, а мы – пешки»: просители убежища рассказали, как Россия выталкивает их в Финляндию

Контрабандист пообещал Салами, что переезд из Санкт-Петербурга, где его и других будущих просителей убежища разместили на ночь в общежитии, до границы организован военными. Такси «Яндекс» доставило их ближе к границе, где, по словам Салами, офицеры забрали у них документы и телефоны.

Далее они прождали около восьми часов на морозе, после чего на автомобиле Volvo их подвезли еще ближе к границе, дали велосипеды и сказали ехать в Финляндию.

Просители убежища приезжают на границу Финляндии на велосипедах. Фото: Lehtikuva

На российском пограничном пункте Салами слышал, что если граница с Финляндией закроется, то Россия будет перенаправлять их в Норвегию, Эстонию или Литву.

«Какая угодно граница, пока на ЕС оказывается давление. Так там говорили. Это политика, где нас используют, как пешек», – посетовал сириец.