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Видео ⟩ Занявшая второе место на этапе Кубка мира спортсменка об окровавленном лице: я об этом ничего не помню

rus.postimees.ee
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Джесси Диггинс травмировала лицо перед стартом, но даже не помнит, как это произошло.
Джесси Диггинс травмировала лицо перед стартом, но даже не помнит, как это произошло. Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa

Американка Джесси Диггинс травмировала лицо лыжной палкой на последних километрах женской гонки свободным стартом на 20 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проходившей в Рука. У американки, занявшей в итоге второе место, в финишном коридоре было окровавлено лицо, и она несколько раз падала в обморок после пересечения финишной черты.

Лыжная палка Диггинс сломалась за несколько километров до финиша. Запасную ей доставили очень быстро, но при замене спортсменка травмировала лицо острием. Американка призналась, что не помнит об этом ничего.

«Я даже не знала, что это случилось. Думала только о финише. Что справилась с этим. А потом увидела кровь и подумала «о нет». Сейчас буду работать над подготовкой к следующим соревнованиям», - рассказала спортсменка в интервью.

Шведка Эбба Андерссон сказала, что, скорее всего, именно она стала той, из-за кого у Диггинс сломалась лыжная палка.

«Я наступила на лыжную палку, из-за чего у Диггинс палка вылетела из рук вместе с перчаткой. Конечно, я сожалею об этом, но такие вещи иногда случаются», - сказала она в интервью Expressen.

В финальном ускорении Диггинс на 0,3 секунды опередила шведка Моа Илар (55.40.8). Третье место также заняла американка Рози Бреннан (+1,4). Эстонских спортсменок на соревнованиях не было.

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