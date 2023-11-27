Видео ⟩ Занявшая второе место на этапе Кубка мира спортсменка об окровавленном лице: я об этом ничего не помню

Лыжная палка Диггинс сломалась за несколько километров до финиша. Запасную ей доставили очень быстро, но при замене спортсменка травмировала лицо острием. Американка призналась, что не помнит об этом ничего.

«Я даже не знала, что это случилось. Думала только о финише. Что справилась с этим. А потом увидела кровь и подумала «о нет». Сейчас буду работать над подготовкой к следующим соревнованиям», - рассказала спортсменка в интервью.

Шведка Эбба Андерссон сказала, что, скорее всего, именно она стала той, из-за кого у Диггинс сломалась лыжная палка.

«Я наступила на лыжную палку, из-за чего у Диггинс палка вылетела из рук вместе с перчаткой. Конечно, я сожалею об этом, но такие вещи иногда случаются», - сказала она в интервью Expressen.