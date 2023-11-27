Нарушитель со стажем: водителя приговорили к шоковому наказанию

В начале ноября в Раквере Вируский уездный суд признал виновным 46-летнего Сильвара в неоднократном вождении в нетрезвом виде. Его приговорили почти к трем годам лишения свободы условно, но в качестве шокового наказания ему придется отсидеть в тюрьме четыре месяца.
Сильвар, у которого уже было действующее наказание за вождение в нетрезвом виде, попался на глаза полицейским в марте прошлого года. Он на автомобиле с литовскими номерами направился от Olerex у торгового центра Põhjakeskus в сторону центра города и в итоге остановился на улице Карья. По какой-то причине он перепрыгнул с водительского места на пассажирское.