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Нарушитель со стажем: водителя приговорили к шоковому наказанию

Сийм Михайлов
, журналист
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Фото: Urmas Luik

В начале ноября в Раквере Вируский уездный суд признал виновным 46-летнего Сильвара в неоднократном вождении в нетрезвом виде. Его приговорили почти к трем годам лишения свободы условно, но в качестве шокового наказания ему придется отсидеть в тюрьме четыре месяца.

Сильвар, у которого уже было действующее наказание за вождение в нетрезвом виде, попался на глаза полицейским в марте прошлого года. Он на автомобиле с литовскими номерами направился от Olerex у торгового центра Põhjakeskus в сторону центра города и в итоге остановился на улице Карья. По какой-то причине он перепрыгнул с водительского места на пассажирское.

Полицейские открыли дверь и обнаружили Сильвара, глаза которого были красными, зрачки расширены, а общее состояние казалось очень сонным. В ходе разговора также выяснилось, что речь Сильвара была невнятной, он не ориентировался во времени и описывал произошедшее прерывисто.

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