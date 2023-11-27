Нарушитель со стажем: водителя приговорили к шоковому наказанию

Сильвар, у которого уже было действующее наказание за вождение в нетрезвом виде, попался на глаза полицейским в марте прошлого года. Он на автомобиле с литовскими номерами направился от Olerex у торгового центра Põhjakeskus в сторону центра города и в итоге остановился на улице Карья. По какой-то причине он перепрыгнул с водительского места на пассажирское.