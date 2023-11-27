Деньги растут как на дрожжах: вклады жителей Эстонии увеличиваются быстрее всего в еврозоне

По данным Европейского центрального банка, годовой прирост вкладов населения Эстонии является самым высоким в еврозоне.
Годовой прирост вкладов населения в Эстонии составил 12,3 процента, опередив занимающую второе место Хорватию почти на 6%. Вклады населения Финляндии, напротив, сократились за год на 3%. Среди основных соседей по региону вклады населения сократились еще больше в Португалии, Италии и Бельгии, причем в последней падение составило до 5%.
Высокие процентные ставки привлекают вкладчиков
Но почему же в Бельгии вклады упали на 5%, а в Эстонии выросли на 12%? Ответ кроется в процентных ставках. По словам руководителя сферы сберегательных продуктов Swedbank Анни Минин, процентные ставки по срочным вкладам эстонских банков в течение последнего года были самыми высокими в Европе. «Понятно, что интерес вкладчиков зависит от предлагаемой процентной ставки. В Эстонии банки, в том числе и Swedbank, предлагают своим клиентам максимально возможную процентную ставку, чтобы в условиях роста Euribor люди могли максимально эффективно использовать свои сбережения», - пояснила она.
Для сравнения посмотрим на Бельгию, где объемы депозитов так резко упали. Любопытный случай: местные банки решили не повышать процентные ставки по депозитам, несмотря на рост Euribor. Правительство выпустило для населения годовые государственные облигации под 3,3%. В ответ 600 000 жителей страны сняли деньги с банковских депозитов и купили государственные облигации с более высокими ставками.
«Если в Бельгии люди снимали деньги со своих вкладов из-за процентной ставки до налогообложения в 3,3 процента, то в нашей стране по годовому срочному вкладу можно получить 4,5 процента, что даже выше 12-месячного Euribor. Поэтому понятно, почему в Эстонии вклады растут», - сказала Минин.
Хорошее время для приумножения своих денег с помощью сбережений
«Увеличение объема вкладов обусловлено также наличием различных продуктов с хорошими процентными ставками. Помимо годового срочного вклада, банки предлагают тем, кто не может или не хочет закладывать большую сумму на год, также воспользоваться преимуществами роста процентных ставок. Именно поэтому в последнее время выросли ставки и по трех- и шестимесячным вкладам», - сказала Минин.
Кроме того, банки предлагают варианты накоплений для тех, кто хочет большей гибкости. Например, можно открыть Накопитель, который, по сути, является современным текущим счетом без комиссии за обслуживание, и с которого можно снимать деньги в любое время без задержек. На остаток средств на счете Накопителя в конце каждого дня начисляется фиксированная процентная ставка в размере 2%.
«Мы делаем все возможное, чтобы предложить нашим клиентам наиболее гибкие продукты для приумножения их сбережений. Наша цель - дать каждому возможность приумножить свои свободные средства удобным для него способом, подкрепленным повышенными процентными ставками», - сказала Минин.