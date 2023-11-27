Деньги растут как на дрожжах: вклады жителей Эстонии увеличиваются быстрее всего в еврозоне

Годовой прирост вкладов населения в Эстонии составил 12,3 процента, опередив занимающую второе место Хорватию почти на 6%. Вклады населения Финляндии, напротив, сократились за год на 3%. Среди основных соседей по региону вклады населения сократились еще больше в Португалии, Италии и Бельгии, причем в последней падение составило до 5%.

Высокие процентные ставки привлекают вкладчиков

Но почему же в Бельгии вклады упали на 5%, а в Эстонии выросли на 12%? Ответ кроется в процентных ставках. По словам руководителя сферы сберегательных продуктов Swedbank Анни Минин, процентные ставки по срочным вкладам эстонских банков в течение последнего года были самыми высокими в Европе. «Понятно, что интерес вкладчиков зависит от предлагаемой процентной ставки. В Эстонии банки, в том числе и Swedbank, предлагают своим клиентам максимально возможную процентную ставку, чтобы в условиях роста Euribor люди могли максимально эффективно использовать свои сбережения», - пояснила она.

Для сравнения посмотрим на Бельгию, где объемы депозитов так резко упали. Любопытный случай: местные банки решили не повышать процентные ставки по депозитам, несмотря на рост Euribor. Правительство выпустило для населения годовые государственные облигации под 3,3%. В ответ 600 000 жителей страны сняли деньги с банковских депозитов и купили государственные облигации с более высокими ставками.