АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Пора готовить «первый рейс», который прибудет в Москву после краха Путина

21-23 ноября я принимал участие в конференции, посвященной послевоенным преобразованиям в России. Пикантность мероприятия заключалась в том, что проведено оно было по всем законам конспирологии: на входе строгий фейс-контроль, проверка документов, рамки металлоискателя и полное изъятие всех электронных устройств, включая мобильные телефоны.

Конечно, это была не прихоть организаторов, а их забота о безопасности участников встречи, среди которых оказалось немало российских эмигрантов, внесенных властями России в списки экстремистов и объявленных в розыск.

Может ли Запад выступить драйвером перемен в России

Следуя правилам, я не стану называть имена спикеров. Поверьте, это были вполне компетентные гражданские активисты из России и эксперты, представляющие крупные исследовательские центры Европы, специализирующиеся на российской тематике. По мнению участников первой панели, на Западе оказались не готовы к стремительной трансформации путинского правления от мягкого авторитаризма к военной диктатуре. Не были в западных столицах готовы и к открытому вторжению Путина в Украину.