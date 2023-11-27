Таллинн потратит более семи миллионов евро на строительство «Трассы для насекомых»

Таллиннская горуправа планирует потратить в следующем году более семи миллионов евро на создание линейного парка под названием «Трасса для насекомых», пишет портал ERR.
«Трасса для насекомых» - это зеленый коридор для опыляющих насекомых. Площадь трассы, которая протянется от коплиских гаражей до микрорайона Хийу и, как планируется, будет состоять из девяти зеленых зон, составит около пяти гектаров.
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет сообщил ERR, что если тендер пройдет удачно, то создание такого линейного парка обойдется в 7 050 000 евро.
Оппозиция в горсобрании утверждает, что эти средства следовало бы потратить на существующие парки или повышение энергоэффективности зданий.