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Таллинн потратит более семи миллионов евро на строительство «Трассы для насекомых»

rus.postimees.ee
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«Трасса для насекомых».
«Трасса для насекомых». Фото: Taavi Sepp

Таллиннская горуправа планирует потратить в следующем году более семи миллионов евро на создание линейного парка под названием «Трасса для насекомых», пишет портал ERR.

«Трасса для насекомых» - это зеленый коридор для опыляющих насекомых. Площадь трассы, которая протянется от коплиских гаражей до микрорайона Хийу и, как планируется, будет состоять из девяти зеленых зон, составит около пяти гектаров.

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет сообщил ERR, что если тендер пройдет удачно, то создание такого линейного парка обойдется в 7 050 000 евро.

Оппозиция в горсобрании утверждает, что эти средства следовало бы потратить на существующие парки или повышение энергоэффективности зданий.

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