Полиция задержала оскорбивших арбитра болельщиков

Несовершеннолетние подростки были арестованы прямо на стадионе. В заявлении полиция подтвердила, что болельщики были арестованы за женоненавистнические выкрики в адрес женщины-судьи.

«Наши работники услышали песни, адресованные арбитру, и немедленно приступили к действиям, чтобы арестовать нарушителей. Ими оказались двое 17-летних подростков. Сейчас они находятся под стражей в качестве подозреваемых в нарушении общественного правопорядка, поскольку мы проводим расследование. Мы не терпим никакой формы ненависти, и важно, чтобы нам сообщали о преступлениях на почве ненависти».

Накануне субботнего матча клуб «Бирминргем» призвал своих болельщиков к ответственному поведению, поскольку Уэлч стала объектом мизогинной атаки во время январского матча. На тот момент это была первая игра английской Премьер-лиги, который обслуживала женщина-рефери.

Клуб решительно осудил любую дискриминацию и подтвердил, что поддерживает полицию в расследовании. Следующий матч, на котором Уэлч будет арбитром, состоится во вторник: «Халл Сити» и «Ротерхэм Юнайтед» встретятся в Премьер-лиге. Эта игра станет для нее шестой в качестве арбитра в английской Премьер-лиге.