Кредитно-сберегательное общество ERIAL хочет через суд взыскать с прокуратуры и полиции почти два миллиона евро

11 ноября 2020 года был опубликован пресс-релиз, в котором полиция и прокуратура представили обзор подозрений, выдвинутых в отношении людей, связанных с Кредитно-сберегательным обществом ERIAL.

По мнению ERIAL, пресс-релиз государственной прокуратуры и полиции не передавал нейтральную информацию общественности. Одновременно с описанием подозрений в отношении ERIAL и связанных с ним предприятий и лиц, госпрокуратура и полиция, по мнению компании, давали явно безосновательные на тот момент оценки, вызвав тем самым панику среди вкладчиков ERIAL.

Как считают в ERIAL, в пресс-релизе государственной прокуратуры и полиции были озвучены безосновательные упреки и утверждения в отношении как ERIAL, так и связанного с ним юридического лица.

«В то же время ни государственная прокуратура, ни полиция не выдвинули подозрений или обвинений в отношении Кредитно-сберегательного общества ERIAL как юридического лица. В результате информационной операции и безосновательных утверждений, вкладчики ERIAL начали досрочно закрывать свои вклады – возникла т. н. банковская паника. Это, в свою очередь, полностью парализовало хозяйственную деятельность ERIAL, причем, по сути, за одну ночь. ERIAL как одному из крупнейших и наиболее успешных в Эстонии кредитно-сберегательных обществ был причинен огромный материальный ущерб», – утверждает компания.

Дело ERIAL

Напомним, что весной 2021 года Государственная прокуратура предъявила обвинение семи лицам и двум коммерческим товариществам по уголовному делу, в ходе которого расследуется подозрение в совершении инвестиционного мошенничества и присвоения учредителем и руководителями кредитно-сберегательного общества ERIAL. Также было предъявлено обвинение в даче и получении взятки.

Согласно обвинению, учредитель кредитно-сберегательного общества ERIAL Илья и член правления Даниэла, а также товарищество с ограниченной ответственностью (далее ТОО) Delkona OÜ совершили инвестиционное мошенничество и представили ложные данные о деятельности кредитно-сберегательного общества ERIAL. Путем мошенничества вкладчикам и общественности было создано ошибочное представление о действительном имущественном положении общества. В числе прочего и для того, чтобы приобщить новые вклады и выдавать кредиты в большем объеме.

Обвинение в совершении присвоения было предъявлено по факту того, что Илья, Даниэла, Даниэль и ТОО Transpire OÜ при пособничестве Софьи при помощи искусственных искажений цен сделок по недвижимости присвоили из кредитно-сберегательного общества почти миллион евро.

Помимо этого, Даниэла обвиняется в представлении пайщикам и аудиторам ложных данных о кредитно-сберегательном обществе ERIAL, Кристийна и Роберт обвиняются в подделке документов, а Софья в оказании пособничества подделке документа и использовании поддельного документа.