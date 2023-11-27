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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия ни в коем случае не хочет идти на прямую военную конфронтацию с НАТО

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Madis Veltman
  • Россия предположительно перебросила зенитные комплексы из Калининграда в направлении Украины
  • Вчера ХАМАС в оговоренные сроки освободил третью группу заложников

Переброска калининградских систем ПВО показывает, что российское руководство намерено в любом случае избежать прямой военной конфронтации со странами НАТО, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Весьма примечательна опубликованная вчера Великобританией разведывательная информация о том, что Россия предположительно перебросила системы ПВО из Калининградской области в направлении Украины.

Примечательный маневр

Калининград является главной базой Балтийского флота России и эксклавом, окруженным странами НАТО, который трудно защитить и который должен быть высшим приоритетом для российского правительства.

Калининградская область - очень маленькая территория, для защиты которой просто невозможно выставить очень много систем ПВО. Украина не может атаковать Калининградскую область иначе, как через территорию Польши или Литвы, поэтому такое нападение практически исключено. Вывод самой мощной в России системы ПВО из Калининграда однозначно свидетельствует о том, что российское руководство намерено любой ценой избежать прямой военной конфронтации со странами НАТО.

Взрывы в России

Очень сильный взрыв произошел вчера на тракторном заводе в Челябинске, что на Урале. Это одно из важнейших предприятий по производству дизельных двигателей, продукция которого также используется российской военной промышленностью при производстве бронетехники. По предварительным данным, на заводе взорвалась крупная электроподстанция.

Более крупный взрыв также произошел этой ночью в Смоленске, причем местные жители полагают, что он произошел в районе военного аэропорта.

Дроны, снова летающие над Россией, безусловно, подорвут планы российского военного командования по ракетным атакам на Украину.

На передовой все продолжается по-прежнему.

Российская армия сейчас очень активна в районе Донецка, а вчера были проведены очень сильные атаки на Авдеевку. Не исключено, что российская армия смогла продвинуться в промышленную зону на окраине города, которая является одной из важнейших оборонительных позиций украинских сил в регионе. На других направлениях российские войска за последние несколько дней не добились серьезных успехов.

В Черноморском регионе прошел исключительно сильный шторм, который затронул также значительную часть юга и центральной Украины. Можно предположить, что и в последующие дни это также окажет влияние на интенсивность боевых действий.

Война Израиля и ХАМАС

Вчера ХАМАС в оговоренные сроки освободил третью группу заложников. ХАМАС, вероятно, предложит продление перемирия в обмен на освобождение большего числа заложников. Президент США Джо Байден также заявил, что работает над продлением перемирия, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также не исключил такого шага в целях освобождения новых заложников.

Вчера йеменские хуситы захватили танкер, принадлежащий израильским владельцам, в Красном море. Позже появилась информация, что находящиеся в этом районе военные корабли США смогли освободить танкер. Пираты хотели пригнать его в порт Йемена, как и предыдущий захваченный грузовой корабль. Если американский военный флот сможет продолжать реагировать таким же образом, это значительно снизит возможности иранских группировок атаковать грузовые суда.

Стоит отметить, что китайские военно-морские корабли, находившиеся в этом районе, как сообщается, не ответили на сигнал бедствия судна, атакованного хуситами. Китай направил в регион несколько военных кораблей сразу после начала атаки ХАМАС, когда США решили значительно увеличить свой флот в регионе. Целью Китая в Красном море вряд ли является поддержка Ирана, поощряющего пиратство в Индийском океане. Однако этот инцидент может указывать на то, что правила миссии в Красном мире, установленные Пекином для китайских военных кораблей, не предусматривают действий с применением силы.

Возможно, что данная ситуация относится к общей практике китайской системы управления, где жестко соблюдаются заранее согласованный план и субординация. Однако если ситуация изменится, то изменить общие ориентиры можно будет только на самом высоком политическом уровне. Таким образом, китайские корабли могут оказаться не в состоянии реагировать на быстро меняющуюся ситуацию в своих дальних миссиях.

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