ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия ни в коем случае не хочет идти на прямую военную конфронтацию с НАТО

В Черноморском регионе прошел исключительно сильный шторм, который затронул также значительную часть юга и центральной Украины. Можно предположить, что и в последующие дни это также окажет влияние на интенсивность боевых действий.

Война Израиля и ХАМАС

Вчера ХАМАС в оговоренные сроки освободил третью группу заложников. ХАМАС, вероятно, предложит продление перемирия в обмен на освобождение большего числа заложников. Президент США Джо Байден также заявил, что работает над продлением перемирия, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также не исключил такого шага в целях освобождения новых заложников.

Вчера йеменские хуситы захватили танкер, принадлежащий израильским владельцам, в Красном море. Позже появилась информация, что находящиеся в этом районе военные корабли США смогли освободить танкер. Пираты хотели пригнать его в порт Йемена, как и предыдущий захваченный грузовой корабль. Если американский военный флот сможет продолжать реагировать таким же образом, это значительно снизит возможности иранских группировок атаковать грузовые суда.

Стоит отметить, что китайские военно-морские корабли, находившиеся в этом районе, как сообщается, не ответили на сигнал бедствия судна, атакованного хуситами. Китай направил в регион несколько военных кораблей сразу после начала атаки ХАМАС, когда США решили значительно увеличить свой флот в регионе. Целью Китая в Красном море вряд ли является поддержка Ирана, поощряющего пиратство в Индийском океане. Однако этот инцидент может указывать на то, что правила миссии в Красном мире, установленные Пекином для китайских военных кораблей, не предусматривают действий с применением силы.