ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия ни в коем случае не хочет идти на прямую военную конфронтацию с НАТО

Весьма примечательна опубликованная вчера Великобританией разведывательная информация о том, что Россия предположительно перебросила системы ПВО из Калининградской области в направлении Украины.
Примечательный маневр
Калининград является главной базой Балтийского флота России и эксклавом, окруженным странами НАТО, который трудно защитить и который должен быть высшим приоритетом для российского правительства.
Калининградская область - очень маленькая территория, для защиты которой просто невозможно выставить очень много систем ПВО. Украина не может атаковать Калининградскую область иначе, как через территорию Польши или Литвы, поэтому такое нападение практически исключено. Вывод самой мощной в России системы ПВО из Калининграда однозначно свидетельствует о том, что российское руководство намерено любой ценой избежать прямой военной конфронтации со странами НАТО.
Взрывы в России
Очень сильный взрыв произошел вчера на тракторном заводе в Челябинске, что на Урале. Это одно из важнейших предприятий по производству дизельных двигателей, продукция которого также используется российской военной промышленностью при производстве бронетехники. По предварительным данным, на заводе взорвалась крупная электроподстанция.
Более крупный взрыв также произошел этой ночью в Смоленске, причем местные жители полагают, что он произошел в районе военного аэропорта.
Дроны, снова летающие над Россией, безусловно, подорвут планы российского военного командования по ракетным атакам на Украину.
На передовой все продолжается по-прежнему.
Российская армия сейчас очень активна в районе Донецка, а вчера были проведены очень сильные атаки на Авдеевку. Не исключено, что российская армия смогла продвинуться в промышленную зону на окраине города, которая является одной из важнейших оборонительных позиций украинских сил в регионе. На других направлениях российские войска за последние несколько дней не добились серьезных успехов.