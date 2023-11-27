Вирумааский колледж Таллиннского технического университета выпустил более полусотни учителей естественных наук

Обучение по специальности провели профессионалы своего дела из Таллиннского университета, поднять уровень эстонского языка помогли преподаватели Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета. Среди тех, кто принял участие в программе, были преподаватели с многолетним опытом работы, желающие обновить свои знания, а также люди, которые еще только планируют стать учителем.

Керт Мартма, координатор организации непрерывного образования Таллиннского университета, являющийся преподавателем общей и неорганической химии, отметил, что проводимая вузом новая программа квалификации на микростепень стала важным вкладом в подготовку учителей естественных наук, которая состоялась впервые за пределами самого университета и именно там, где это было нужнее всего.

«Проведение обучения, несомненно, было большим вызовом как для преподавателей, которым пришлось строить несколько иную систему преподавания, так и для студентов, у которых были длительные напряженные рабочие дни, в которые изучение естественных наук совмещалось с изучением языка. Микродиплом, полученный в сотрудничестве Таллиннского технического университета и Таллиннского университета, является хорошим примером того, как разные учебные заведения обмениваются компетенциями и таким образом создается что-то новое, нужное и интересное. В нашей стране остро необходимы хорошие преподаватели естественных наук, поскольку это обеспечивает интерес студентов к реальным наукам и устойчивое сохранение этих наук в вузах», - заверил Мартма.