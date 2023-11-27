В ноябре первая группа студентов, проходивших учебную программу на получение микродипломов преподавателя естественных наук, выпустилась в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета. В общей сложности микродипломы получили более пятидесяти человек. Помимо получения знаний по специальности студенты в течение трех месяцев изучали эстонский язык.
Вирумааский колледж Таллиннского технического университета выпустил более полусотни учителей естественных наук
Обучение по специальности провели профессионалы своего дела из Таллиннского университета, поднять уровень эстонского языка помогли преподаватели Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета. Среди тех, кто принял участие в программе, были преподаватели с многолетним опытом работы, желающие обновить свои знания, а также люди, которые еще только планируют стать учителем.
Керт Мартма, координатор организации непрерывного образования Таллиннского университета, являющийся преподавателем общей и неорганической химии, отметил, что проводимая вузом новая программа квалификации на микростепень стала важным вкладом в подготовку учителей естественных наук, которая состоялась впервые за пределами самого университета и именно там, где это было нужнее всего.
«Проведение обучения, несомненно, было большим вызовом как для преподавателей, которым пришлось строить несколько иную систему преподавания, так и для студентов, у которых были длительные напряженные рабочие дни, в которые изучение естественных наук совмещалось с изучением языка. Микродиплом, полученный в сотрудничестве Таллиннского технического университета и Таллиннского университета, является хорошим примером того, как разные учебные заведения обмениваются компетенциями и таким образом создается что-то новое, нужное и интересное. В нашей стране остро необходимы хорошие преподаватели естественных наук, поскольку это обеспечивает интерес студентов к реальным наукам и устойчивое сохранение этих наук в вузах», - заверил Мартма.
«Опрос, проведенный в уезде, показал, что у нас острая нехватка учителей по всем предметам, связанным с естественными науками, не хватает в среднем по 10-15 учителей по каждому направлению. Преподавание естественных наук на эстонском языке и на хорошем уровне в Ида-Вирумаа является ключевым фактором развития региона. В уезд приезжает недостаточно учителей из Таллинна и Тарту, поэтому необходимо принять меры для подготовки педагогов на месте», - подчеркнула директор Вирумааского колледжа Маре Роозилехт.
Она выразила надежду, что микростепень придаст участникам смелости к изменениям в карьере. «Несколько студентов подтвердили, что хотят продолжить обучение в рамках повышения квалификации преподавателей естественных наук», - сказал Роозилехт.
У студентов осталась хорошая память об обучении на природе, о лабораторных работах и о преподавателях. Особой похвалы также удостоились профессионально организованные курсы эстонского языка. Важным также считалась возможность учиться в Ида-Вирумаа.
Согласно сделанному в 2018 году Эстонской информационной системой образования (EHIS) прогнозу на ситуацию в образовательной сфере, в период с 2018 год по 2025 год в системе образования по возрастным причинам необходимо предложить замену 130 учителям физики, 100 учителям химии, 120 учителям географии и биологии и 480 учителям математики по всей Эстонии. В приобретении навыков, необходимых для профессиональной деятельности, возрастает роль дополнительной подготовки и переподготовки, в том числе и получения микродипломов.
Уже начавшийся переход на эстоноязычное образование усугубляет нехватку учителей. По данным EHIS, в 2021/2022 учебном году относительно около 2200 педагогов, занятых в системе начального, основного и профессионального образования, не было данных об уровне их владения языком, что составляет около десятой части от общего количества педагогов.