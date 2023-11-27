В следующем году счета за электроэнергию жителей Эстонии станут меньше

Размер взимаемой с потребителей платы за возобновляемую энергию, которая используется для выплаты субсидий ее производителям, в 2024 году составит 1,26 цента за киловатт-час (включая налог с оборота), пишет Rus.ERR.
По сравнению с 2023 годом, ставка этого сбора уменьшится на 7%. Это, прежде всего, связано с тем, что выработка возобновляемой энергии в 2023 году оказалась ниже прогнозной, и часть собранных в этом году денег в связи с этим не была выплачена производителям, сообщил системный оператор Elering, который ежегодно рассчитывает размер платы.
Соответственно, для производителей энергии из возобновляемых источников запланированы субсидии в размере 88,5 млн евро, и за производство в режиме когенерации - 3 млн евро. Из них более 30 млн евро получат операторы ветряных электростанций, а работающие на биомассе и солнечные электростанции - по 28 млн евро.