В следующем году счета за электроэнергию жителей Эстонии станут меньше

По сравнению с 2023 годом, ставка этого сбора уменьшится на 7%. Это, прежде всего, связано с тем, что выработка возобновляемой энергии в 2023 году оказалась ниже прогнозной, и часть собранных в этом году денег в связи с этим не была выплачена производителям, сообщил системный оператор Elering, который ежегодно рассчитывает размер платы.