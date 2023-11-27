Из-за ночного забега в Нарве будет изменена организация движения

Изменения затронут маршрут забега: Рохелине – Таллинна мнт – Рахвавалья – Фама – Пушкини - Тулевику - Суур - Койдула - Пимеайа - Краави - Суур - Рюйтли - Лавретсови - Пушкини - Харидузе - Рахвавялья - Харидузе – проспект Кангеласте - Раквере - Рохелине.

Помогать водителям и приободрять участников будут сотрудники службы безопасности G4S. В связи с проведением забега в расписании движения общественного транспорта могут наблюдаться краткосрочные перебои, а для обеспечения безопасности участников на маршруте может потребоваться объезд. Организаторы просят вас принять во внимание возможные неудобства.

Во время соревнований доступ на автомобиле к центру «Астри» будет обеспечен через улицу Рохелине, пролезающую рядом с заправкой Circle K. Парковаться можно на подземной парковке под центром и в гараже.

Команда регулировщиков Ramudden Eesti будет помогать транспортным средствам пересекать трассу забега. Добровольцы в светоотражающих жилетах, работающие возле главного входа в торговый центр «Астри» будут регулировать передвижение возле центра.

Зимний Ночной забег – шестая международная акция, которая в третий раз проводится в городе Нарва. Ожидается, что в забеге примет участие около тысячи человек как из Эстонии, так и из-за рубежа. Дистанцию (5 км одно кольцо или 10 км два) можно преодолеть бегом, пешком или в стиле скандинавской ходьбы. Старты намечены на 17.30 и 17.35 перед центром «Астри». Финишерам вручат медаль и подарок.

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