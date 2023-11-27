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Жительниц Ласнамяэ приглашают на скрининг рака молочной железы

BNS
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Проверка груди на рак молочной железы. Иллюстративное фото.
Проверка груди на рак молочной железы. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Курсирующий по всей Эстонии маммографический автобус, специализирующийся на профилактике и раннем выявлении рака молочной железы, в следующий понедельник, 4 декабря, начнет принимать пациенток в Ласнамяэ.

Скрининг для имеющих медицинскую страховку женщин проводится бесплатно.

В 2023 году на скрининг рака молочной железы приглашены женщины 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 и 1973 годов рождения.

Маммографический автобус с 4 по 15 декабря будет ждать пациенток в Ласнамяэ перед зданием Centrum (Мустакиви, 13), а с 18 по 29 декабря - во дворе Medicum AS (Пунане, 61). Прием на маммографический скрининг ведется с понедельника по пятницу с 8.30 до 17 часов.

Чтобы попасть на обследование, необходимо заранее записаться в цифровой регистратуре digiregistrautur.ee или по телефону 627 4470.

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