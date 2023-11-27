Жительниц Ласнамяэ приглашают на скрининг рака молочной железы

Маммографический автобус с 4 по 15 декабря будет ждать пациенток в Ласнамяэ перед зданием Centrum (Мустакиви, 13), а с 18 по 29 декабря - во дворе Medicum AS (Пунане, 61). Прием на маммографический скрининг ведется с понедельника по пятницу с 8.30 до 17 часов.