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Шок-контент ⟩ Драма в духе Ван Гога. Борцу в поединке едва не оторвали ухо

rus.postimees.ee
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Боксерский поединок. Иллюстративное фото.
Боксерский поединок. Иллюстративное фото. Фото: Jasen Vinlove

На борцовском поединке ACA произошел инцидент не для слабонервных. Бой между Эдилем Эсенгуловым (Кыргызстан) и Винисиусом Крусом (Бразилия) пришлось остановить, так как после нескольких сильных ударов по голове у Круза порвалось ухо, из которого фонтаном хлынула кровь.

Жуткий инцидент произошел в пятницу в четвертом туре соревнований ACA 166. На видео, распространяющемся в социальных сетях, Эсенгулов неоднократно бьет лежащего на земле Круза локтем по голове и уху.

В результате ударов ухо борца было оторвано, рекой лилась кровь. Рефери остановил поединок, и хотя Круз, как сообщается, хотел продолжить бой, победителем был признан Эсенгулов.

Внимание, видео может шокировать.

Хотя матч завершился досрочно, Эсенгулов был фаворитом еще до его начала, ведь на профессиональном уровне он выиграл 13 матчей подряд.

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