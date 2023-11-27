Шок-контент ⟩ Драма в духе Ван Гога. Борцу в поединке едва не оторвали ухо

На борцовском поединке ACA произошел инцидент не для слабонервных. Бой между Эдилем Эсенгуловым (Кыргызстан) и Винисиусом Крусом (Бразилия) пришлось остановить, так как после нескольких сильных ударов по голове у Круза порвалось ухо, из которого фонтаном хлынула кровь.