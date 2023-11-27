Шок-контент ⟩ Драма в духе Ван Гога. Борцу в поединке едва не оторвали ухо

На борцовском поединке ACA произошел инцидент не для слабонервных. Бой между Эдилем Эсенгуловым (Кыргызстан) и Винисиусом Крусом (Бразилия) пришлось остановить, так как после нескольких сильных ударов по голове у Круза порвалось ухо, из которого фонтаном хлынула кровь.
Жуткий инцидент произошел в пятницу в четвертом туре соревнований ACA 166. На видео, распространяющемся в социальных сетях, Эсенгулов неоднократно бьет лежащего на земле Круза локтем по голове и уху.
В результате ударов ухо борца было оторвано, рекой лилась кровь. Рефери остановил поединок, и хотя Круз, как сообщается, хотел продолжить бой, победителем был признан Эсенгулов.
Внимание, видео может шокировать.
EXPLODING EAR WARNING— caposa (@Grabaka_Hitman) November 24, 2023
Edil Esengulov bursts the cauliflower ear of Vinicius Cruz forcing the doctor to call a stop the fight in R4. Esengulov will advance in the ACA welterweight grand prix. #ACA166 pic.twitter.com/aEtisO4524
Хотя матч завершился досрочно, Эсенгулов был фаворитом еще до его начала, ведь на профессиональном уровне он выиграл 13 матчей подряд.