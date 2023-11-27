Социолог члену Рийгикогу: решения следовало бы принимать, находясь в полном сознании

«Задремать, конечно, случается, но поскольку я видел, чем до этого Юку-Калле занимался всю ночь – он ходил с большой красной сумкой, в которой гремели бутылки, и сидел в буфете за пивом. Значит, в момент съемки под воздействием алкоголя он забылся глубоким сном», – заявил Пооламетс и добавил, что, когда человек устает, он просто уходит подальше от глаз окружающих, а если нарушена его способность принимать решения, может выйти и по-другому.