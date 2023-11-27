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Социолог члену Рийгикогу: решения следовало бы принимать, находясь в полном сознании

Кадри Таммепуу
, журналист
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Оппозиционные депутаты сфотографировали спящего Юку-Калле Райда и получили за это выговор от председателя сессии.
Оппозиционные депутаты сфотографировали спящего Юку-Калле Райда и получили за это выговор от председателя сессии. Фото: Anti Poolamets

Если рядовой гражданин будет работать пьяным, он должен учитывать возможность оказаться уволенным, но депутат сам решает, будет ли он обсуждать будущее страны с трезвой головой, или вовсе вздремнет, пока остальные заняты этим. Раз в четыре года избиратели также могут высказать свое мнение.

В четверг Анти Пуламетс (EKRE) опубликовал в социальной сети фотографию своего коллеги Юку-Калле Райда («Ээсти 200»), спящего за столом. Вчера вечером в парламенте состоялось очередное ночное заседание. Может быть, Райд устал работать сверхурочно?

«Задремать, конечно, случается, но поскольку я видел, чем до этого Юку-Калле занимался всю ночь – он ходил с большой красной сумкой, в которой гремели бутылки, и сидел в буфете за пивом. Значит, в момент съемки под воздействием алкоголя он забылся глубоким сном», – заявил Пооламетс и добавил, что, когда человек устает, он просто уходит подальше от глаз окружающих, а если нарушена его способность принимать решения, может выйти и по-другому.

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