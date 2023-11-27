Отправка посылок за пределы ЕС со следующего года станет дороже

Для посылок, прибывающих из Латвии, Литвы и других стран ЕС, ничего не изменится, и НСО уплачивается вместе с покупкой.

«Конец года - это период пиковой активности в электронной коммерции, поэтому стоит делать покупки заранее. При заказе из Эстонии, ближайших стран и других стран Европы следует учитывать, что как интернет-магазины, так и логистические компании имеют много работы, но заказы обычно обрабатываются быстро и без дополнительных формальностей. Однако при заказе посылок из-за пределов ЕС нужно поторопиться, если хочется получить посылку до конца этого года и заплатить текущий НСО в размере 20 процентов», - сказал директор по продажам Venipak Eesti Марттен Калдвее.

При покупке посылки из-за пределов ЕС, например из Великобритании, стоимостью до 150 евро, получатель должен будет уплатить дополнительный НСО при получении посылки, который рассчитывается исходя из стоимости товара и стоимости доставки. Если интернет-магазин или торговая площадка присоединились к специальному соглашению IOSS, НСО можно оплатить уже в момент покупки. Это означает, что НСО добавляется к цене покупки, и по прибытии в Эстонию с нее больше не нужно платить НСО.

Для посылок стоимостью более 150 евро, помимо НСО, добавляется также таможенная пошлина. Заказ или посылка из-за пределов Евросоюза стоимостью более 150 евро потребует от получателя уплаты таможенной пошлины в дополнение к НСО при получении.