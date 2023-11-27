Отправка посылок за пределы ЕС со следующего года станет дороже

Логистическая компания Venipak напоминает, что с 1 января ко всем посылкам, прибывающим в Эстонию из стран, не входящих в ЕС, будет применяться повышенная ставка НСО в размере 22%, даже если посылка была заказана, например, в ноябре.
Для посылок, прибывающих из Латвии, Литвы и других стран ЕС, ничего не изменится, и НСО уплачивается вместе с покупкой.
«Конец года - это период пиковой активности в электронной коммерции, поэтому стоит делать покупки заранее. При заказе из Эстонии, ближайших стран и других стран Европы следует учитывать, что как интернет-магазины, так и логистические компании имеют много работы, но заказы обычно обрабатываются быстро и без дополнительных формальностей. Однако при заказе посылок из-за пределов ЕС нужно поторопиться, если хочется получить посылку до конца этого года и заплатить текущий НСО в размере 20 процентов», - сказал директор по продажам Venipak Eesti Марттен Калдвее.
При покупке посылки из-за пределов ЕС, например из Великобритании, стоимостью до 150 евро, получатель должен будет уплатить дополнительный НСО при получении посылки, который рассчитывается исходя из стоимости товара и стоимости доставки. Если интернет-магазин или торговая площадка присоединились к специальному соглашению IOSS, НСО можно оплатить уже в момент покупки. Это означает, что НСО добавляется к цене покупки, и по прибытии в Эстонию с нее больше не нужно платить НСО.
Для посылок стоимостью более 150 евро, помимо НСО, добавляется также таможенная пошлина. Заказ или посылка из-за пределов Евросоюза стоимостью более 150 евро потребует от получателя уплаты таможенной пошлины в дополнение к НСО при получении.
Venipak дает рекомендации при отправке посылок
Venipak напоминает о необходимости соблюдения определенных рекомендаций при отправке посылок. Прежде всего, отправления должны быть тщательно упакованы, чтобы они безопасно достигли получателей. Помимо неподходящей упаковки, головную боль логистическим компаниям доставляет неправильный или неполный адрес получателя. Это означает, что для нахождения точной информации о клиенте и доставки посылки требуется дополнительное время. Также случается, что номер телефона адресата указан неверно, из-за чего доставка может задерживаться. Хотя большинство посылок имеют определенный размер и вес, иногда встречаются нестандартные посылки. Это означает, что получение посылки может быть затруднено.
В случае с курьерскими посылками стоит обратить внимание на то, что если с получателем невозможно связаться по телефону, его адрес или номер телефона неполные или плохие погодные или дорожные условия влияют на график перевозок, курьер повторит попытку на следующий день. Задача логистических менеджеров - обеспечить максимально качественный сервис, и они пытаются связаться с адресатом по электронной почте или телефону. Попытки доставить посылку клиенту предпринимаются в течение трех рабочих дней подряд, при этом стараясь найти наилучшее время для доставки. Если доставить посылку никак не удается, то, к сожалению, товар приходится возвращать отправителю.