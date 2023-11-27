Посылки, поступающие из-за пределов ЕC, подорожают со следующего года

На основании данных Налогово-таможенного департамента логистическая компания Venipak сообщила, что даже если посылка в Эстонию из-за пределов ЕС будет отправлена, например, в ноябре, но прибудет в нашу страну 1 января или позже, за нее придется уплатить новую ставку налога с оборота в размере 22%.
В отношении посылок, прибывающих из Латвии, Литвы и других стран ЕС, ничего не меняется, а налог с оборота уплачивается в момент совершения покупки.
«Конец года - это еще и пиковый сезон онлайн-торговли, поэтому делать покупки стоит заранее. При заказе из Эстонии, соседних стран и других частей Европы необходимо учитывать, что у интернет-магазинов и логистических компаний много работы, но, как правило, заказы перемещаются быстро и без дополнительных формальностей. Однако с заказами из-за пределов ЕС следует поторопиться, если вы хотите получить посылку в этом году и заплатить действующий на данный момент налог с оборота в размере 20%», - сказал директор по продажам Venipak Eesti Марттен Калдвеэ.
В случае заказа посылки стоимостью до 150 евро из не входящих в ЕС стран, например из Великобритании, для ее получения покупатель должен уплатить дополнительный налог с оборота, который рассчитывается на основании стоимости товара и почтовых расходов. Если интернет-магазин или торговая площадка присоединились к специальному соглашению IOSS, налог с оборота можно уплатить уже в момент покупки. Это означает, что налог с оборота добавляется к цене покупки, и когда товар прибывает в Эстонию, платить налог уже не нужно.
Помимо налога с оборота к посылкам стоимостью более 150 евро добавляется таможенная пошлина. Для получения прибывающих из-за пределов Европейского союза заказа или посылки, стоимость которых превышает 150 евро, заказчик должен в дополнение к налогу с оборота уплатить таможенную пошлину.
Venipak дает рекомендации при отправке посылок
Venipak напоминает о необходимости соблюдения определенных рекомендаций при отправке посылок. Прежде всего, отправления должны быть тщательно упакованы, чтобы они безопасно достигли получателей. Помимо неподходящей упаковки, головную боль логистическим компаниям доставляет неправильный или неполный адрес получателя. Это означает, что для нахождения точной информации о клиенте и доставки посылки требуется дополнительное время. Также случается, что номер телефона адресата указан неверно, из-за чего доставка может задерживаться. Хотя большинство посылок имеют определенный размер и вес, иногда встречаются нестандартные посылки. Это означает, что получение посылки может быть затруднено.
В случае с курьерскими посылками стоит обратить внимание на то, что если с получателем невозможно связаться по телефону, его адрес или номер телефона неполные или плохие погодные или дорожные условия влияют на график перевозок, курьер повторит попытку на следующий день. Задача логистических менеджеров - обеспечить максимально качественный сервис, и они пытаются связаться с адресатом по электронной почте или телефону. Попытки доставить посылку клиенту предпринимаются в течение трех рабочих дней подряд, при этом стараясь найти наилучшее время для доставки. Если доставить посылку никак не удается, то, к сожалению, товар приходится возвращать отправителю.