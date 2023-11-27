Посылки, поступающие из-за пределов ЕC, подорожают со следующего года

В отношении посылок, прибывающих из Латвии, Литвы и других стран ЕС, ничего не меняется, а налог с оборота уплачивается в момент совершения покупки.

«Конец года - это еще и пиковый сезон онлайн-торговли, поэтому делать покупки стоит заранее. При заказе из Эстонии, соседних стран и других частей Европы необходимо учитывать, что у интернет-магазинов и логистических компаний много работы, но, как правило, заказы перемещаются быстро и без дополнительных формальностей. Однако с заказами из-за пределов ЕС следует поторопиться, если вы хотите получить посылку в этом году и заплатить действующий на данный момент налог с оборота в размере 20%», - сказал директор по продажам Venipak Eesti Марттен Калдвеэ.

В случае заказа посылки стоимостью до 150 евро из не входящих в ЕС стран, например из Великобритании, для ее получения покупатель должен уплатить дополнительный налог с оборота, который рассчитывается на основании стоимости товара и почтовых расходов. Если интернет-магазин или торговая площадка присоединились к специальному соглашению IOSS, налог с оборота можно уплатить уже в момент покупки. Это означает, что налог с оборота добавляется к цене покупки, и когда товар прибывает в Эстонию, платить налог уже не нужно.