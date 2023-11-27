Медики предупреждают: зимняя привычка к горячим напиткам чревата тяжелым заболеванием

Согласно отчету Американского онкологического общества, употребление очень горячих напитков увеличивает риск развития рака пищевода, поэтому перед употреблением горячих напитков рекомендуется подождать, пока они немного не остынут. Несколько различных исследований показали, что высокая температура жидкости, которую пьет человек, увеличивает риск развития рака; вероятно, это происходит по той причине, что горячая вода повреждает клетки.

До сих пор у разных ученых были совершенно разные мнения по поводу рекомендуемой температуры. Однако сейчас сделан вывод, что если температура напитка поднимается выше 60 градусов, риск для здоровья возрастает. Чтобы проиллюстрировать это более наглядно, можно заметить, что большинство людей чувствует дискомфорт, когда они касаются какой-то поверхности, нагретой до температуры выше 50 градусов.