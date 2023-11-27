В сильный мороз может возникнуть соблазн выпить обжигающе горячего чая, но делать этого не стоит. Всемирная организация здравоохранения рекомендует пить горячие напитки температурой ниже 60 градусов, чтобы не вызыват риска рака пищевода.
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Медики предупреждают: зимняя привычка к горячим напиткам чревата тяжелым заболеванием
Согласно отчету Американского онкологического общества, употребление очень горячих напитков увеличивает риск развития рака пищевода, поэтому перед употреблением горячих напитков рекомендуется подождать, пока они немного не остынут. Несколько различных исследований показали, что высокая температура жидкости, которую пьет человек, увеличивает риск развития рака; вероятно, это происходит по той причине, что горячая вода повреждает клетки.